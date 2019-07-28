نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات جميع شعب الثانوية العامة والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل في المؤتمر الذي عقدته في مقر الوزارة عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية، كما أعلنت الوزارة عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

أولا الحد الأدنى لكليات الشعبة العلمية علمي علوم

كلية الطب البشري الحد الأدنى لها توقف عند بنسبة 98.4،

وطب الأسنان الحد الأدنى للقبول لها توقف عند 98.29

وكلية الصيدلة الحد الأدنى للقبول لها توقف 97.8%

والعلاج الطبيعي 97.68%.

الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية

أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن حدود كليات القمة للشعبة الأدبية توقفت عند هذه الحدود وهي كالاتي

الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية على مستوى الجمهورية توقف عند 395 درجة 96.34 %

والحد الأدنى لكليات الألسن توقف عند 95.49 %، وذلك لطلاب الشعبة الأدبية.

والإعلام توقف عند 94.39 % بنتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

أماكن شاغرة في المرحلة الثانية

تتوافر أماكن شاغرة في المرحلة الثانية لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وهذا بالنسبة لكليات القمة في المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة

وكليات شاغرة في كليات الطب البيطري في كليات المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب علمي علوم

أما الكليات الشاغرة بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبي فهي تربية وأثار وسياحة وفنادق

الحد الأدنى للمرحلة الثانية

كما أعلنت الوزارة اليوم عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لجميع شعب الثانوية العامة وهي كالاتي

الحد الأدنى للمرحلة الثانية شعبة علمي علوم هو 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 175673 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة هو 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 175673 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية هو 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05% لأقل من 328 درجة، ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين لهذه المرحلة 54305 طلاب.