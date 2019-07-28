نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ومؤشرات كليات القمة من موقع تنسيق الجامعات

تعلن وزارة التعليم العالى اليوم الأحد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019 ومؤشرات تنسيق الجامعات وكليات القمة عقب قيام وزير التعليم العالى باعتماد نتيجة التنسيق لكل الطلاب، كان موقع تنسيق الجامعات قد فتح الباب أمام الطلاب لتسجيل الرغبات من 21 يوليو وحتى 26 يوليو.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لتنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لتنسيق الجامعات من هنا.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

كان أكثر من 98471 طالب وطالبة قد قاما بتسجيل الرغبات فى الشعبة الأدبية على موقع تنسيق الجامعات بحد أدنى 328 درجة وبحد أدنى 80% لكل الطلاب، وكان الحد الأدنى لكليات القمة قد ارتفع فى الشعبة العلمية ووصل إلى 97.2% لكل الطلاب وهو مايعكس ارتفاع عدد الدرجات المرتفعة لكل الطلاب بشكل كبير.

مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من التنسيق

هذا وتعقد وزارة التعليم العالى مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لإعلان مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ويمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وكذلك الرقم السري الحاصل عليه الطالب من أجل معرفة نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة به.

هذا ويتيح موقع تنسيق الجامعات لكل الطلاب إمكانية تعديل الرغبات وتقليل الإغتراب بعد ظهور النتيجة بين الكليات من أجل مزيدا من الاستقرار لكل الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكل الطلاب وبشكل متوازن.