نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة علمي وأدبي | الحد الادنى للقبول بكليات الطب والصيدلة والأسنان عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

حالة من الترقب تسود داخل العديد من الأسر المصرية لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة علمي وأدبي، وذلك بعد أن قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 مرحلة اولى اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي تحضره قيادات الوزارة ووسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم الإعلان عن الاماكن الشاغرة في الكليات لطلبة وطالبات المرحلة الثانية للثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

قامت وزارة التعليم العالي بفتح باب التسجيل للمرحلة الاولى للثانوية العامة 21 يوليو جميع طلاب الثانوية العامة وذلك بعد أن حددت الحد الأنى للتسجيل بالمرحلة الاولى، كما قامت العليا للجامعات بغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة الموفق 26 يوليو، وذلك بعد أن مدة فترة التسجيل يوم كامل، حتى تكون هناك فترة كافية لجميع طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم للإلتحاق بالجامعات المصرية.

بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق الثانوية 2019

وقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019 علمي وأدبي سوف تكون متاحة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خدمة تنسيق الثانوية العامة، حيث تتيح لجميع الطلاب خدمة الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب وأيضا الرقم السري المرفق باستمارة النجاح التي تم سحبها من قسم شئون الطلاب بالمدرسة.