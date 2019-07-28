نتيجة تنسيق المرحلة الأولي اليوم الأحد 28/7/2019 بعد المؤتمر الصفحي صباح اليوم عبر موقع التنسيق الإلكتروني

ينتظر اليوم طلاب تنسيق المرحلة الأولي نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 20149، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإعلان عن انعقاد مؤتمر صفحي صباح اليوم الأحد 28/7/2019، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك للإعلانها نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لــتنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة، اعتبارًا من الأحد الماضي.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي:

● الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر.

● الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر .

● الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر .

وقد بلغ إجمالي أعداد طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، 143 ألفا و313 طالبا وطالبة، وهو ما يؤكد أن الـ563 طالباً، الذين لم يسجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى، اتجهوا للقبول بالجامعات الخاصة بالعام الجديد، والتي بدأت اليوم مرحلتها الأولى للتنسيق.

وجديراً بالذكر أنه أعلن الموقع الإلكتروني للتنسيق، أنه سيتم إبلاغ الطالب بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسمياً وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

– الدخول على الموقع.

– ثم إدخال رقم جلوسك.

– سوف يظر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له.

– ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد).