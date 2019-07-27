أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، سوف يعقد مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الأحد 28 يوليو 2019 للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2019/2020، وذلك بعد أن انتهت المهلة الممنوحة للطلاب المرحلة الأولي بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني يوم الجمعة الماضي الموافق 26/7/2019 .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي بالجامعات 2019

سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي بالجامعات 2019 عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني على بوابة الحكومة المصرية بالضغط هنا، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه ثم الرقم السري المطبوع على استمارة النجاح في الثانوية العامة، لتظهر له نتيجة الترشح للكلية التي تتوافق مع المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة.

من جهة أخري سيبدأ طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2019 بتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية، وذلك فور الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات، حيث ستقوم وزارة التعليم العالي بتحديد الحد الأدنى لتلك المرحلة لجميع الشعب الثلاث، وتعد الغالبية العظمي من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في تلك المرحلة.

كليات مرشحة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2019:-

في ضوء ما حددته وزارة التعليم العالي بالنسبة للحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولي بالجامعات 2019 والتي شهدت ارتفاع غير مسبوق هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولي لطلاب شعبة العلمي علوم نحو 97.07%، ولشعبة الرياضات 95%، وللشعبة الأدبية 80%.

والكليات المرشحة لطلاب العلمي علوم بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2019 هي بعض الأماكن المتبقية بكليات الطب البيطري وكليات العلوم وكافة الكليات النظرية، أما بالنسبة لطلاب شعبة الرياضيات فإن كليات الهندسة ستدخل مرحلة ثانية بعدد محدود من الأماكن وكذلك كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الكليات النظرية الأخري.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فهناك عدد من الكليات النظرية التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2019 مثل الكليات النظرية من أداب وتجارة وحقوق، وكليات التربية وغيرها من الكليات الأخرى.