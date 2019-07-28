الآن اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للقبول بالجامعات الآن عبر بوابة الحكومة المصرية

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بدأ طلاب العلمي والأدبي بتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية التي استمرت لمده خمسة أيام متتالية بدأت الأحد الماضي وانتهت يوم الجمعة، ومنذ تلك اللحظة يقوم طلاب المرحلة الأولى بتكثيف البحث لمعرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، وفي غضون أيان قليلة صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي بانتهاء جميع الأجراءات وسوف يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية.

بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

منذ قليل قام رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي السيد عطا صباح اليوم الأحد بعقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة وذلك لإعلان الحد الأدنى لكليات تنسيق المرحلة الأولى، لذا سوف نتواصل معكم عبر تلك المقالة للاستعلام عن تنسيق المرحلة الأولى بالشعبتين العلمي والأدبي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للقبول بالجامعات عبر بوابة الحكومة المصرية، فقد سجلت كلية الطب البشري 98.4 % وكلية طب الأسنان 98% وكلية الصيدلة 97.8 %.

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019 للشعبتين العلمي والأدبي

والجدير بالذكر أثناء عقد المؤتمر الصحفي تم تصريح بأن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الأولى بكليات الطب البيطري والهندسة والفنون الجميلة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى لشعبة العلمي، أما بالنسبة لكليات الطب البشري فتم أكتفائها، ما زلنا في متابعة مستمرة عبر موقعكم نجوم مصرية لحين معرفة موعد تسجيل المرحلة الثانية.

ننوه لطلاب المرحلة الثانية سوف يتم انطلاقها الأربعاء القادم حتى يوم الأحد وكحد أدني 320 وأكثر لشعبة العلمي ، وبالنسبة لطلاب الأدبي 200 وأكثر لطلاب الأدبي.