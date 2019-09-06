





نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة ، يبحث عنها الآن نحو 190 ألف طالب وطالبه من الذين قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الأيام التي حددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية 2019، والتي تمت على مرحلتين بسبب انتظار قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019.







أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 برقم الجلوس للقبول بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة:-

المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة هي أخر مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة 2019 وتبدأ تلك المرحلة عادة بعد انتهاء المرحلتين الأولي والثانية ومرحلة تقليل الاغتراب، ويكون الحد الأدنى لها مجموع 205 درجة بنسبة 50%، ويمكن معرفة نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، حيث يتم كتابة رقم الجلوس لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم الترشح له فى ضوء عدة اعتبارات، الأول هو مجموع الطالب في الثانوية العامة سواء دور أول أو دور ثان، والاعتبار الثاني هو ترتيب الرغبات المسجلة للطالب على الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويجب على الطالب بعد معرفة نتيجة الترشح التأكد من أحقيته في دخول مرحلة تقليل الاغتراب سواء كان ذلك الاغتراب مناظر أو غير مناظر، فإذا كان للطالب الحق التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب فعليه الانتظار إلى أن يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق، إما إذا كان الطالب موافق على ما رشح له من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة فعليه طباعة بطاقة الترشح وتجهيز أوراقه للتقديم إلى الكلية أو المعهد الذي رشح له.





