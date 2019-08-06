نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الكليات للمرحلة العلمية والأدبية 2019

بدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لهذا العام 2019 بفتح باب تسجيل الرغبات يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو الماضي، والتي استمرت حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري، وقد تم الانطلاق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية وبنسبة تصل إلى 78.05%، بينما كان الحد الأدنى للشعبة الأدبية يصل إلى 279 درجة أي بنسبة 68.05%، وعلى ذلك فقد تم فتح باب تسجيل الرغبات لجميع طلبة وطالبات المرحلة الثانية من الثانوية العامة.

إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية

حيث تقدم للتسجيل بالمرحلة الثانية نحو 229978 طالب وطالبة بإجمالي عدد 175673 طالب تقدموا للتسجيل بالشعبة العلمية، وعدد 54305 طالب وطالبة تقدموا بالتسجيل بالشعبة الأدبية، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إحصاءات المرحلة الثانية من التنسيق لهذا العام 2019.

نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم بحضور السيد وزير التعليم العالي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام، حيث تم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات لجميع الطلاب

الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية من التنسيق، وجاءت نتيجة تنسيق الكليات بالشعبة العلمية

تتقدمها كلية حاسبات جامعة القاهرة بمجموع درجات يصل إلى 381.5 ونسبة 93.04% و مروراً بكليات حاسبات

ومعلومات كل من جامعة طنطا والمنصورة وكفر الشيخ بمجموع درجات 391.5 ونسبة 93.04%، 379.5

ونسبة 92.5%، 397.5 ونسبة 92.5% على الترتيب.

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019

من خلال موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، يمكنكم الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ومعرفة الحدود الدنيا للقبول بجميع كليات الشعبة العلمية والهندسية والأدبية، وفي الختام نتمنى من الله النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.