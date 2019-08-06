برقم الجلوس .. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 ” اعرف كليتك” عبر موقع اليوم السابع – بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية العامة بعد قليل عبر روابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وموقع اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس، حيث انتهى تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الماضي الموافق 4 أغسطس، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتمام كليات تنسيق المرحلة الثانية 2019 وخلال ساعات يوم الثلاثاء سوف تكشف بوابة الحكومة المصرية للتنسيق عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس والرقم السري، ويكمن لجميع الطلاب طباعة بطاقة الترشيح للتقديم بالكلية التي تم الالتحاق بها.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية 2019

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة على أحر من الجمر للتعرف على الكليات التي تم القبول بها، وهل الحلم تحقيق أو ذهب لدخول كلية آخرى، خلال الساعات القليلة القادمة سوف يعم الفرح جميع المنازل المصرية عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق نتيجة المرحلة الثانية 2019

صرح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إتمام كشوف نتائج تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2019 والحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، والأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة، والجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 قد انطلق بحد أدنى 78.05% للشعبة العلمية، 68.05 % للشعبة الأدبية اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو واستمرت عمليات تسجيل الرغبات عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق بمختلف مكاتب التنسيق حتى يوم الأحد الماضي الموافق 4 أغسطس.