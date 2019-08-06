نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس| اعرف كليتك

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بعد أن تم إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الأحد الموافق 4/8/2019، وذلك ليتمكن الطلاب من معرفة الكلية التي التحق بها عن طريق ادخال رقم الجلوس والرقم السري الذي استخدمهم اثناء تسجيل الرغبات.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

يمكنكم معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس ومعرفة الكلية التي وقع عليك التنسيق بها لتتقدم بعد ذلك بالأوراق المطلوبة للكلية للقيد بها ويتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب في نهاية الاسبوع ليتمكن الطلاب من التحويل بين الكليات بنسبة 10% للم شمل الأسرة المصرية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

هناك بعض المؤشرات بأن يتأجل تنسيق المرحلة الثالثة إلى بعد اجازة عيد الأضحى لحين ان يتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثان ليلتحق الطلاب بالتنسيق ويتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية ليكون في 17 أغسطس 2019 وينتهي التنسيق في 31 أغسطس 2019 ليلتحق الطلاب بالكليات والمعاهد وتقديم أوراق القيد بعد معرفة نتيجة التنسيق.

تظلمات الثانوية العامة

يتم إعلان نتيجة التظلمات لطلاب الثانوية العامة المُتقدمين بتظلمات على نتائج الإمتحانات في وقت بين 5:3 أيام بعد مراجعة كراسة الإجابة وكتابة المُلاحظات من جانب الطالب ويتم الإستعلام برقم الجلوس والرقم القومي للطالب عبر موقع التظلمات التابع لوزارة التربية والتعليم.