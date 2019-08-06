“هنا استعلم ” ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية | الحد الأدنى للكليات

يترقب الآلاف من الطلبة والطالبات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية علمي وأدبي برقم الجلوس والرقم السري عبر موقع تنسيق الكليات ” بوابة الحكومة المصرية للتنسيق “، قد انتهى جميع طلاب الثانوية العامة من أداء رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية خلال يوم الأحد الموافق 4 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءا، نوهت وزارة التعليم العالي أنه لا يمكن للطلاب أداء ترتيب الرغبات في حالة انتهاء ميعاد التسجيل المحدد، ويرجى على جميع الطلاب كتابة رغبات الكليات المراد الالتحاق بها بكل دقة خلال الفترة ما بين 31 يوليو لمدة خمس أيام متواصلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية علمي وأدبي

بعد قليل سوف تسدل الستار على ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي أدبي عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق برقم الجلوس والرقم السري، نضيف أن تنسيق المرحلة الثانية 2019 انطلق اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو واستمر لمدة خمسة أيام على التوالي لجميع طلاب الثانوية الفرع العلمي و الأدبي بحد أدنى ” 78.05% للشعبة العلمية ، 68.05 % للشعبة الأدبية.

اقرأ أيضا : نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس.

استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

يمكن لجميع الطلاب اتباع عدد من الخطوات السهلة والتي من خلالها يمكن الحصول عليها الكليات التي تم الالتحاق بها.

الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

تسجيل رقم الجلوس.

تسجيل الرقم السري.

كتابة الرقم التأكيدي.

عرض نتيجة التنسيق.

فور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانويةـ، سيتم سرد أهم المعلومات التي تخص تنسيق المرحلة الثالثة وموعد بدأ التسجيل بها والكليات المتاحة للطلاب.