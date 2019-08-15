نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2019 موقع مديرية التربية والتعليم

استعلام نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2019-2020 بالرقم القومي عبر موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي، حيث أفاد الموقع بظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتحديد نتيجة قبول الروضة بعد انتهاء فترة التقديم، التي تمت على حسب شروط التسجيل وطريقة تقديم الطلبات، ويمكن التعرف على أسماء الأطفال المقبولين عن طريق الدخول على الروابط الرسمية الخاصة بإدارات التعليم في محافظة القاهرو من البوابة التعليمية الإلكترونية .

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة حددت يوم 18 أغسطس 2019 لبدء دفع مصروفات الروضات، عقب استعلام نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقهرة 2019، حتى يتم استكمال عمليات التسجيل وتأكيد نتيجة القبول، قبل فتحر المرحلة الثانية التي ستعتمد على شغل الأماكن الشاغرة، أو تعديل طلبات القبول إن تم فتح تلك الخدمة، وحتى الآن لم يصدر بيانات حول موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية من الروضات .

استعلام نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهرة 2019

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أو من خدمات بوابة القاهرة الإلكترونية، وفر روابط 32 إدارة تعليمية، من ضمن خدمات رياض الأطفال، بمجرد الدخول عليها سيتم فتح صفحة إلكترونيا تطلب إدخال الرقم القومي للطفل، ثم الاستعلام عن نتيجة القبول لتوضيح اسم الروضة وموقعها وبعض التعليمات الخاصة بالقبول.

الروابط تضم، إدارة الساحل التعليمية، إدارة مصر الجديدة،إدارة المعادي التعليمية، إدارة شبرا التعليمية، وإدارت الشروق وغرب مدينة نصر، والمرج، الخليف والمقطم، والوايلي وغرب القاهرة، حدائق القبة، عابدين، روض الفرج، السيدة زينب، الشرابية، حلوان ، باب الشعرية، النزهة، شرق مدينة نصر، التبين، حلمية الزيتون، السلام، المستقبل، عين شمس، منشأة ناصر، الزاوية الحمراء، وسط القاهرة، المعصرة، والبساتين و دار السلام، القاهرة الجديدة، مصر القديمة التعليمية.