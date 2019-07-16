نتيجة توجيهي فلسطين “إنجاز” 2019 بالسم ورقم الجلوس من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في دولة فلسطين، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين 2019، التي يزداد البحث عليها في هذا التوقيت من كل عام لقرب إعلان النتائج بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط معرفة نتيجة التوجيهي وكيفية استخراج النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موعد إعلان نتيجة توجيهي 2019، يوم الخميس القادم 18/7/2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة توجيهي فلسطين “إنجاز”2019

يترقب ألاف الطلبة والطالبات في دولة فلسطين إعلان نتيجة توجيهي فلسطين للعام الدراسي الحالي 2018/2019، للاطمئنان على مستقبلهم العلمي ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها، لذلك أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية والصفحة الخاصة بأخبار فلسطين، أن موعد إعلان نتيجة توجيهي يوم الخميس الموافق 18/7/2019 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة توجيهي فلسطين2019

أولاً الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. إدخال رقم الجلوس الموجود في بطاقة الجلوس. رقم الجلوس مكون من 6 خانات إذا كان أقل من ذلك. بالنسبة لطلبة الضفة الغربية رقم الجلوس الأقل من 6 أرقام نضيف أصفار على اليسار ليصبح 6 أرقام. بالنسبة لطلبة قطاع غزة نضيف 1 ثم أصفار حتي يصبح 6 أرقام. ثم عرض النتائج.

مع خالص التمنيات لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق.