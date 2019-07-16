نتيجة توجيهي فلسطين 2019 “توجيهي الإنجاز” فلسطين الضفة وغزة بالاسم ورقم الجلوس

متابعينا في كل مكان في فلسطين، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن نتيجة توجيهي فلسطين نتيجة الثانوية العامة 2019، التي يترقبها الطلبة والطالبات الفلسطينيين بشغف كبير، لمعرفة النتيجة وزاد في الفترة الأخيرة البحث على محركات البحث المختلفة لمعرفة النتيجة، ونحن من خلال هذا المقال سنوافيكم بكل تفاصيل النتيجة، وموعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عن النتيجة، ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم.

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية والصفحة الخاصة بأخبار فلسطين، أنه تم اجتماع أمس الإثنين 15/7/2019 لتحديد موعد أعلان نتيجة توجيهي فلسطين للعام الدراسي 2018/2019، في كل مديريات التربية والتعليم، بشمال غزة ورفح الوسطي وشرق خان يونس وغرب غزة، وأعلنت الجنة أن يوم الخميس القادم 18/7/2019 موعد أعلان النتيجة.

خطوات إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم. قم بدخال رقم الجلوس الموجود ببطاقة الجلوس. رقم الجلوس 6 خانات إذا كان أقل من هذا العدد. طلاب قطاع غزة أقل من 6 خانات نضيف 1 و أصفار من اليسار حتى يصبح 6 خانات. طلاب الضفة الغربية أقل من 6 خانات نضيف أصفار من اليسار حتى يصبح 6 أرقام.

موعد ظهور نتيجة توجيهي فلسطين”إنجاز”2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنه تم بدأ امتحان توجيهي فلسطين الدورة الأولى السبت الموافق 8/6/2019، وانتهت يوم 26/6/2019، ومنذ ذلك التاريخ وتعمل الوزارة على تصحيح كراسات الامتحان والتدقيق في الدرجات، وأنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعات، وسوف ترفع الوزارة النتيجة يوم الخميس القادم 18/7/2019 على رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن الطلبة من معرفتها.