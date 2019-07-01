نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “ثانوي فني” برقم الجلوس: استخراج نتائج التعليم الفني fany.moe.gov.eg البوابة المصرية

يتساءل كثير من الطلاب عن كيفية استعلام نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس، ومتي ستصبح متاحة عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، وذلك ما يقلقهم بعد أن تم عقد المؤتمر الصحفي اليوم بوزارة التربية والتعليم وإعلان نسبة نجاح الدبلومات الفنية رسمياً 62 بالمئة في النظام خمس سنوات وثلاث سنوات، لكننا نؤكد لكم أنه كل عام يتم إعلان نتيجة التعليم الفني عبر بوابة التعليم الفنى بعد انتهاء المؤتمر بعدة ساعات، حيث تستمر عمليات رفع النتائج عبر رابط موقع مركز المعلومات للثانوي الفني بضع ساعات، وقد تم إعلان أسماء الأوائل عصر اليوم الإثنين 1 يوليو، فبذلك ستصبح نتيجة الصف الثالث الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي متاحة مساء اليوم كما أعلنت الوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

يوفر لنا موقع البوابة المصرية للتعليم الفني كافة النتائج لكافة الشعب، حيث تصبح النتائج التالية متوفرة عبر الرابط الذي سنرفقه إليكم للنظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات.

نتائج التعليم الصناعي.

نتائج التعليم التجاري.

نتائج الدبلوم الزراعي.

نتائج التعليم الفندقي.

يمكنكم من خلال الإحصاءات التالية التعرف علي نسب نجاح الطلاب بالنظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات.

يظهر لنا خلال نسب نجاح امتحانات الدور الأول 2019 بالثانوي الفني التجاري نجاح 63.19%، ورسوب 27.74% وتلك النسبة ستؤدي امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية 2019، بينما الناجحين سيمكنهم التقديم للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني.

رابط البوابة المصرية نتائج الدبلومات الفنية

يجب عليكم من أجل استعلام النتائج الدخول علي الرابط التالي، رابط بوابة التعليم الفني المصرية للنتائج، عند توافر النتائج ورفعها جميعاً سيصبح الرابط يعمل مع الجميع، وعليكم كتابة رقم الجلوس الخاص بكم، وكذلك اختيار الشعبة التي تتبعونها من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بكل سهولة من خلال الرابط الذي أرفقناه إليكم.

يمكن لكافة الطلاب الآن عن طريق الرابط السابق الحصول علي النتائج، حيث انتهت عمليات الرفع عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، وسيتمكن كافة الطلاب في مختلف المحافظات من معرفة نتيجة الدبلومات 2019 بالاسم ورقم الجلوس، فكل ما عليكم هو الدخول علي الرابط وإرفاق بيناتكم الخاصة.

بذلك تمكن معظم الطلاب في دبلوم التجارة والصنايع والزراعة من معرفة نتائجهم، حيث ظهرت رسمياً نتائج القطاع التعليمي الفني مساء امس يوم الإثنين 1 يوليو 2019 كما صرحت وزارة التربية والتعليم.