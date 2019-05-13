نتيجة الصف الثاني الاعدادي نهاية العام 2019 بالإسم ورقم الجلوس … نتائج ثانية اعدادى من بوابة نتائج التعليم الأساسي

يهتم الكثير من الطلاب بالاستعلام عن نتائج الصف الثانى الاعدادي الترم الثاني 2019، لمعرفة درجات المواد المختلفة، ومعرفة هل المجموع سوف يتمكن من تأهيلهم للدخول الصف الثالث الاعدادى أم لا؟ وُتعتبر ثانية إعدادي هي مرحلة نقل وليست شهادة، ولكن يهتم أولياء الأمور بمعرفة نتائج ابنائهم بالصف الثاني الإعدادي نهاية العام لمساعدة أبنائهم بتحقيق أحلامهم للالتحاق بالثانوي العام ثم الالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة، ولذلك نقدم لكم في موقع “كلمة” أخبار نتائج الصف الثاني الإعدادي نهاية العام 2019 ، وخطوات الاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019:

منذ أن بدأت الإجازة الصيفية من أيام قليلة ماضية، وبدأ قلق وتوتر أولياء الأمور بالسؤال الدائم عن نتائج أبنائهم بثانية إعدادي نهاية العام 2019، وقد بدأ بالفعل بعض أولياء الأمور من تفقد موقع الوزارة الإلكتروني بإدخال رقم جلوس أبنائهم للاستعلام عن أي أخبار جديدة تخص نتيجة الصف الثاني الإعدادي، حيث أجابت الوزارة رداً على قلق أولياء الأمور ومثل كل عام، بأن التصحيح يستغرق 10 أيام ثم تدخل الأوراق مرحلة تجميع درجات الطالب بالكنترول، ثم إعلانها بالمدارس والمواقع الالكترونية المتعددة التابعة لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة ثانية اعدادي نهاية العام بالاسم ورقم الجلوس 2019:

يُمكن للجميع الاستعلام منزلياً عن نتيجة الصف الثانى الاعدادى نهاية العام، عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه فقط في الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب المدرسة، وقد نجحت المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، من توفير النتيجة لجميع طلاب مراحل النقل بداً من الصفوف الثاني، والثالث، والرابع الابتدائي، إلى نتائج الصف السادس الابتدائي وأيضاً إلى الشهادة الإعدادية، وأما عن رابط وطريقة معرفة نتيجة ثانية اعدادي نهاية العام من خلال الخطوات التالية:

1- أدخل، على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

2- اختيار المرحلة الإعدادية.

3- اختيار الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي 2019.

4- أدخل، رقم جلوس الطالب.

ونقدم لكم في موقع ” كلمة “خدمة توفير نتائج امتحانات الصف الثانى الإعدادى للترم الثاني، فور إعلانها بموقع الوزارة من خلال ترك اسم الطالب والمحافظة ورقم الجلوس.