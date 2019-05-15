“نتيجة الصف” الأول الإعدادي والثاني الإعدادي “ألترم الثاني” 2019 برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 من النتائج التي يتنظرها طلاب وطالبات الإعدادية خلال الوقت الراهن، فنتيجة “أولي أعدادي وثانيه أعدادي” للترم الثاني عام 2019 علي مشارف الانتهاء خلال الأسبوع الجاري، فتسود حاله من القلق والتوتر لدي الطلاب في انتظار النتيجة، ثم يبدأ ظهور نتيجة ثالثة أعدادي، ومن المقرر أن يتم أعلان نتيجة “أولي وثانيه أعدادي وثالثة أعدادي” أيضاً عبر بوابه نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي من خلال رقم الجلوس أو الاسم 2019



يتم الدخول علي الموقع المحدد الأتي: بوابة التعليم الأساسي

يتم الدخول علي نتيجة مرحله النقل الأساسي، ثم نقوم باختيار المرحلة الإعدادية.

نقوم بتحديد الصف الدراسي سواء الأول أو الثاني، ثم نقوم بكتابه رقم الجلوس.

نقوم بتسجيل الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، ثم نقوم بالضغط علي أظهار النتيجة.

نتيجة ألترم الثاني الصف الأول الإعدادي ،الثاني الإعدادي عام 2019

تعتبر نتيجة ألترم الثاني “الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي” ذو أهمية لجميع فئات المجتمع، لتحديد مدي المستوي التعليمي قبل الدخول علي الصف الثالث الإعدادي، وتسعي وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة إلي تحسين جوده التعليم في مصر، سواء للمرحلة الابتدائية، أو المرحلة الإعدادية، أو المرحلة الثانوية، أو لمرحلة التعليم الفني والصناعي، وللمرحلة الجامعية من أجل الوصول إلي مستوي مميز يعلو من التعليم داخل مصر وخارج مصر، وقد شدد وزير التربية والتعليم علي ضرورة التركيز في رصد الدرجات من خلال وحدات الكنترول، لضمان حصول جميع الطلاب علي الدرجات التي يستحقونها.

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