ترقبوا نتائج الصف الخامس الابتدائي نهاية العام 2019 من بوابة نتائج التعليم الأساسي فور إعلانها

سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني أو نهاية العام 2019 قريباً، فور رفع الوزارة النتيجة إلكترونياً على موقع نتائج التعليم الأساسي، والتي يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من المنزل فور إعلانها من خلال إدخال رقم جلوس الطالب بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث من الُمتوقع إعلان نتيجة خامسة ابتدائي آخر العام خلال منتصف الأسبوع القادم، والتي يتم حالياً تصحيح أوراق الطلاب بجميع الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي نهاية العام 2019م:

سوف يتم إعلان نتائج امتحانات طلاب مرحلة الصف الخامس الابتدائي ونتائج امتحانات الرابع الابتدائي والسادس الابتدائي لكل محافظة على حدة، فور الانتهاء من رصد وتجميع درجات امتحانات المواد المختلفة للصف الخامس الابتدائي، حيث أوضحت الوزارة أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي لم تُسجل اى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، وتم أداء الامتحانات باللجان المختلفة بدون حدوث اى مشاكل.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2019م:

من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي، يُمكنكم الاستعلام بإدخال رقم الجلوس وبعض بيانات المرحلة التعليمية، وسوف تظهر نافذة جديدة بها جميع درجات الطالب المُختلفة للصف الخامس الابتدائي، مدون عليها أيضاً اسم المدرسة التي أدى بها الطالب امتحانات المرحلة، أما عن رابط وطريقة الاستعلام هي كالتالي:

1- الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

2- اختيار المرحلة الابتدائي.

3- إدخال رقم الجلوس والصف الدراسي الثاني.

4- الضغط على كلمة النتيجة.

سوف يتم تفعٌيل كلمة النتيجة فور رفع الإدارة لنتائج مرحلة الصف الخامس الابتدائي، والتي من المُتوقع أن يشهد الموقع الإلكتروني ضغطاً كبيراً وقت رفع النتائج فيجب التحلي بالصبر ومعاودة المحاولة في وقت لاحق.

يُمكنك ترك الاسم ورقم الجلوس بالتعليقات، في حالة عدم استطاعتك الاستعلام عن نتيجة الطالب وسوف نقوم بالرد بأسرع ما يمكن.