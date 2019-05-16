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“نتيجة الصف الخامس” الابتدائي ألترم الثاني 2019 “الشهادات الابتدائية” برقم الجلوس

كتب أسامة محمد آخر تحديث

أعلن مسئولي اللجان الإلكترونية عن قرب أنتهاء عمليات التصحيح الخاصة بأوراق إجابات طلبة “الصف الخامس الابتدائي”، نتيجة الصف الخامس الابتدائي العام أو الأزهر ألترم الثاني 2019 سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي وهو بوابة التعليم الأساسي، ويأتي ظهور النتيجة قلقاً لأولياء الأمور للاطمئنان عل نجاح أولادهم وانتقالهم ألي الصف السادس الابتدائي، ويستطيع جميع الطلبة ألاستفسار من خلال الموقع السابق، وهذه هي التفاصيل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي ألترم الثاني 2019
نتيجة الصف الخامس الابتدائي ألترم الثاني 2019

رابط ألاستعلام عن “نتيجة الصف الخامس الابتدائي” ألترم الثاني 2019

نتيجة سنة خامسه ابتدائي ألترم الثاني 2019
نتيجة سنة خامسه ابتدائي ألترم الثاني 2019

نتيجة الصف الخامس الابتدائي ألترم الثاني 2019

  • يسعي طلاب “الصف الثالث الابتدائي”، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي،”الصف السادس الابتدائي“، للبحث عن تفاصيل درجات النتيجة من خلال البحث علي المواقع الإلكترونية، فجميع الطلبة والطالبات يجلسون ليلاً ونهاراً لمعرفه أية بيانات صادرة من الإدارات التعليمية بكل محافظة بشان أصدار النتيجة.
  • وكان وزير التربية والتعليم صرح بأن عمليات التصحيح تتم على قدم وساق من حيث السرعة من أجل طمأنة الطلبة الذين يبحثون عن النتيجة، والاستعداد للانتقال إلي “الصف السادس الابتدائي“، علماً بأن الصف السادس الابتدائي أصبحت مرحلة تعليمية وليست شهادة كما كان بالسابق، وبلغت نسبة النجاح للترم الثاني 84%، وستظهر “نتيجة الصف الخامس الابتدائي” وباقي المراحل بالقريب، وفي حالة وجود صعوبة في البحث عن النتيجة يتم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس وسنرسل اليكم تفاصيل الدرجات.
نتيجة خامسه ابتدائي ألترم الثاني 2019
نتيجة خامسه ابتدائي ألترم الثاني 2019

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عن الكاتب

أسامة محمد

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