نتيجة دبلوم التجارة 2019 بالاسم ورقم الجلوس| بوابة التعليم الفني ومركز المعلومات لنتائج الامتحانات

تتزايد عمليات البحث من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الفني لطلبة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، ويبحث طلاب الشهادة الثانوية الفنية على النتيجة في حالة ترقب وقلق شديد من طلاب الشهادات.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء تصحيح كراسات الإجابات للطلاب ويتم الأن العمل على رصد وتجميع الدرجات، وأعلنت الوزارة أن سبب تأخير النتيجة حتى الأن هو التعليمات المشددة في الكونترول لتحري الدقة بشكل كبير جداً في التصحيح وتجميع الدرجات ليتم تقييم الطلاب بشكل مثالي دقيق جداً ليحصل كل طالب على حقه في الدرجات، وذلك في ظل سعي وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم والامتحانات.

بوابة التعليم الفني

تنتظر بوابة التعليم الفني التأشير على نتيجة الدبلومات الفنية ” الدبلوم الفني التجاري- الدبلوم الفني الصناعي- الدبلوم الفني الزراعي- الفندقي” واعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم ليتم عرضها برقم الجلوس للطلاب عبر مركز المعلومات وبوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

من المقرر عرض نتيجة اوائل طلاب الثانوية الفنية لجميع الفئات للعام الدراسي 2018-2019 في بداية شهر يوليو، ويتم عرض نتيجة الدبلومات للطلاب بعد الاعلان الرسمي عن أوائلا لطلاب بيوم واحد.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع بوابة التعليم الفني فور الإعلان الرسمي لاعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم متابعة أخبار نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الفئات ومعرفة النتيجة برقم الجلوس ومتابعة آخر أخبار التعليم الفني:

ويمكنكم متابعة جميع الأخبار الخاصة بالثانوية الفنية للعام الدراسي 2018-2019 ومعرفة النتيجة عن طريق وضع تعليق برقم الجلوس في التعليقات لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان الرسمي عن اعتمادها في المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم.