نتيجة دبلوم التجارة 2019 عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

يبحث طلاب الثانوي الفني التجاري عن نتيجة الدبلومات الفنية ونتيجة الثانوي الفني التجاري وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في بداية شهر يونيو 2019 وأكدت الوزارة أن نتيجة الدبومات الفنية ستظهر جميعها في آن واحد بناءً على تعليمات الوزارة ويتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

وزارة التربية والتعليم

وضحت وزارة التربية والتعليم أسباب تأخير النتيجة إلى هذا التوقيت، وكان السبب هو تحري الدقة في تصحيح الامتحانات في الكونترول المخصص لتصحيح الامتحانات في المحافظات، ليأخذ كل طالب حقه الكامل من الدرجات، وأعلنت الوزارة أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ويتم العمل الأن على تجميع الدرجات وحصر التقديرات للطلاب وسيتم وضع النتيجة على موقع بوابة التعليم الفني بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتائج الدبومات الفنية

من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية في نهاية شهر يونيو على أقصى تقدير بعد التأكد من انتهاء عمليات التصحيح في الكونترول وستصبح النتيجة جاهزة على مواقع الانترنت بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

نتيجة دبلوم التجارة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية سيتم رفعها للطلاب على موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس نهاية شهر يونيو على أقصى تقدير، ويمكنكم متابعة أخبار التعليم وأخبار نتيجة الدبلومات الفنية ومعرفة أرقام الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.