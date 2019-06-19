نتيجة دبلوم الصنايع 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات – استعلم بالاسم عن نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بكل أقسامها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتمريض نظام 3 و5 سنوات الفصل الدراسي الثاني قد أوشكت على الظهور وذلك حسب ما تم تصريحه من مسئولين بوزارة التربية والتعليم الفني حيث يتم حاليا الإجراءات النهائية من تصحيح أوراق طلاب الدبلومات ويليها مباشرة سيتم رصد الدرجات تحت إشراف كامل من المعلمين لتحري الدقة في تجميع ورصد الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

ومن هنا سوف نتناول معكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم عبر موقع بوابة التعليم الفني واليوم السابع ومصراوي وغيرها من المواقع الرسمية لذا سوف نقوم بتشغيل رابط نتيجة الثانوية الفنية بجميع أقسامها حين اعتمادها.

نتيجة دبلوم تجارة برقم الجلوس

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس

نتيجة دبلوم زراعة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلوم الفندقي بالاسم

نتيجة دبلوم التمريض برقم الجلوس والاسم

بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات 2019

ولحين أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 /2019 من قبل وزير التعليم الفني ونائبه من خلال عقد مؤتمر صحفي سيتم فيه إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية وتكريمهم لتفوقهم، ويليها سيتم رفع نتائج الدبلومات عبر المواقع الرسمية ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب ببوابة التعليم الفني.

من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القادمة على أن يكون الموعد النهائي لظهورها أواخر الشهر الجاري، علمنا بأن جميع أوراق امتحانات الطلاب كان يتم تصحيحها أول بأول ومرور سير الامتحانات بسلام تام دون تلقى شكاوي.