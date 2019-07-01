نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة وتمريض برقم الجلوس الآن ببوابة التعليم الفني

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات قد تم اعتمادها رسميل من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الفني أثناء عقده لمؤتمر صحفي قد حضره نخبة من مسئولي الوزارة لتكريم أوائل الدبلومات الفنية الذى بلغ عددهم حوالى 31 طالب وطالبة شعبة تجارة وصناعة وتمريض وفندقة بكل المحافظات، لذا يمكنكم الآن أعزائى الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و5 سنوات

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات عبر موقعكم كلمة لكى يستطيع الطالب أو الطالبة الحصول على النتيجة بكل سهولة ودون عناء، وبعد مرور فترة طويلة منذ انتهاء فترة امتحانات الدبلومات الفنية ازداد قلق الطلاب لعدم ظهور نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة وتمريض بوقت مبكرا على الرغم من تصحيح كراسات إجابات الطلاب أول بأول.

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وأخير منذ قليل تم اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الفني الذي صرح أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62 % أعلى من العام الماضي وأضاف سيادته بوجود أساليب تعليم حديثة ومناهج متطورة سيتم تطبيقها بالعام الدراسي الجديد.

تم استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأصبحت متاحة عبر موقع بوابة التعليم الفني واليوم السابع ومصراوي بجميع محافظات الجمهورية برقم الجلوس فقط اعرف نتيجتك، وأن لم يستطع أى طال الحصول على النتيجة يمكنه ترك رقم الجلوس والشعبة لمعرفة النتيجة في الحال.