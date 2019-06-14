نتيجة دبلوم تجارة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg

نترقب ظهور نتيجة دبلوم تجارة 2019 بجميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال بوابة التعليم الفني والتي توفر نتائج الإمتحانات لجميع طلبة التعليم الفني نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، كما تقو بتوفير أرقام جلوس الطلاب ومقار اللجان لامتحانات شهادة إتمام الدبلومات الفنية في جميع التخصصات الصناعي والتجاري والزراعي لجميع الطلاب في كافة أنحاء الجمهورية، وأيضا تعتبر بوابة التعليم الفني حلقة وصل بين الوزارة والطالب والمعلم.

نتيجة دبلوم تجارة 2019

بدأت امتحانات الدبلوم التجاري 2019 في جميع المحافظات يوم السبت الموافق 18 مايو الماضي بامتحان مادة التربية الدينية واللغة العربية، وانتهت الإمتحانات يوم الإثنين الموافق 27 مايو بامتحان مادة فن البيع والنقل الداخلي، وعلى الفور بدأت الكنترولات المركزية للدبلومات الفنية بالقيام بأعمالها في كل المحافظات من تصحيح ومراجعة ورصد، جدير بالذكر أن أعمال التصحيح الخاصة بالدبلومات الفنية تستغرق وقت أطول عن غيرها وذلك لكثرة المواد التي يمتحن بها الطلاب وأيضا كثرة أعداد الطلاب.

بوابة التعليم الفني

صرح مصدر مسئول بوزاة التربية والتعليم الفني أن أعمال كنترول الدبلومات الفنية قد أوشكت على الإنتهاء وسوف يتم إعلان نتيجة دبوم تجارة 2019 عقب إعتماد النتيجة رسمياً، جدير بالذكر أن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية تتم فى آن واحد لجميع التخصصات وأيضا لنظام ثلاث سنوات ونظان خمس سنوات، كما سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال بوابة التعليم الفني، وسوف يتم الإستعلام عن النتيجة من خلال اختيار التخصص ورقم الجلوس