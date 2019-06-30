نتابع معكم الان اهم الأخبار والتفاصيل الرسمية حول نتيجة دبلوم تجاري 2019 للعام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية الفنية التجارية لنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات بالسنة وذلك في جميع المحافظات والإدارات التعليمية في مصر، حيث تم الانتهاء من اعمال التصحيح في الكنترولات رسمياً وتمت المراجعة وسيتم رصد درجات الطلاب وذلك لتحديد النسب الخاصة بنجاح الدبلومات الفنية وذلك لكل شعبة والإعلان عن اسماء الأوائل وإعتماد نتائج الطلاب الفنية في المؤتمر الذي يعقده وزير التربية والتعليم قبل اعتماد النتيجة تمهيداً لإعلانها، وللمزيد حول نتائج الدبلومات التجارية وأهم الأخبار الخاصة بالتنسيق وتقديم الرغبات قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة دبلوم تجاري 2019

انتهو طلاب الدبلوم التجاري من الامتحانات وأصبح الشئ الذي يشغل بالهم هو البحث عن نتيجة دبلوم تجاري 2019 وذلك لنظام الثلاث سنوات و الخمس سنوات عن طريق رقم الجلوس والاسم، كما ان الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن النتائج كلها دفعة واحدة وذلك لكافة شعب الدبلوم، فور اعتماد الدكتور طارق شوقي للنتائج، ومن المقرر انه ستظهر نتائج جميع الشعب (الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض ) مؤة واحدة.

نتيجة دبلوم تجارة 2019

الآن يبحث الطلاب عن نتيجة دبلوم الفني 2019 الدور الأول برقم الجلوس والاسم، وذلك بعد ان انتهوا من أداء الامتحانات في شهر مايو، كما يتم الاستعلام عن نتائج دبلوم فني تجاري عن طريق بوابة التعليم الفني الثانوي، كما انه تم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية بالفعل.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة دبلوم تجاري 2019

الطلبة والطالبات يستعلمون عن نتيجة الدبلوم التجاري 2019 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الفني الرسمي علي الانترنت والاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية رسميا ً وذلك عن طريق الاسم ورقم الجلوس فقط لجميع اتحاء المحافظات والإدارات التعليمية المصرية. كما أنه من المفترض أنه سوف يتم الإعلان عن هذه النتيجة في الأيام القليلة القادمة عن طريق وزير التربية والتعليم الفني شخصياً.

رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجاري 2019

عن طريق هذا الرابط المباشر لبوابة التعليم الفني الإلكترونية يمكنكم الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجاري 2019 وباقي الشعب الاخرى للدبلوم بالاسم ورقم الجلوس، وسنكون معكم في لحظات ظهور النتيحة بكافة الأخبار والأحداث حول نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول،فرجاءً قم بالاحتفاظ بهذه المقالة، تابعونا.