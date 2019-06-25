نتيجة دبلوم زراعة 2019 عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس| اعرف نتيجتك

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 اقتربت من الظهور كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن أعمال التصحيح اقتربت من الانتهاء، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن سبب تأخير النتيجة هو تحري الدقة في التصحيح بناءً على التعليمات بضرورة الالتزام بالدقة في التصحيح ورصد الدرجات واعطاء الطلاب حقهم في الدرجات والتقييم بالشكل المثالي.

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون جاهزة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم نهاية شهر يونيو على أقصى تقدير، ويتم الأن آخر عمليات رصد الدرجات في الكونترول المخصص لتصحيح امتحانات الدبلومات الفنية في المحافظات وسيتم عرض النتيجة عبر بوابة التعليم الفني للطلاب برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الثانوي الزراعي 2019

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب بالدخول إلى بوابة التعليم الفني واختيار الشعبة وكتابة رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم أيضا متابعة أخبار التعليم ونتائج الامتحانات عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن أرقام الجلوس

يمكنكم معرفة رقم الجلوس من خلال الدخول إلى رابط الاستعلام عن رقم الجلوس وكتابة كود الطالب والرقم القومي للطالب لمعرفة رقم الجلوس الذي يتم استخدامه في معرفة نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.