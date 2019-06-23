يترقب الطلبة والطالبات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حيث شغلت نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2019 تشغل بال طلاب الصف الثالث الثانوي الفني مختلف المحافظات ، بعد الانتهاء من الامتحانات في الأول من يونيو الجاري بجميع المحافظات، لذا بدأ الطلاب يتسائلون بين الحين والآخر عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي من شأنه زيادة التوتر والقلق لدى طلبة وطالبات الدبلومات الفنية لعام 2019، وقد تستمر هذه الحالة بين الجميع حتى ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2019 في مصر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستجدات التي تطرأ على عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، تمهيدًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للقسم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، حيث يتم الآن تصحيح امتحانات الدور الأول التي فرغ منها الطلاب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 بعد الانتهاء من تجميع ورصد الدرجات.

موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني

يتم الإعلان عن نتيجة نتائج الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بعد انتهاء أعمال التصحيح والكنترول لتظهر في آن واحد بجميع المحافظات المصرية، وذلك فور إعتمادها، لذا يصارع الطلاب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 وخاصة نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2019 لكثرة عدد طلابها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال رابط البوابة المصرية للتعليم الفني، في الخطوات الآتية:

تسجيل دخول على بوابة التعليم الفني .

. الضغط على نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

اختيار الشعبة الدراسية.

الضغط على ظهور النتيجة.

الجدير بالذكر، أن هناك نحو 700 ألف طالب من طلاب التعليم الفني، يخوضون امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من الأقسام المختلفة ألا وهي القسم الصناعي، أو التجاري، أو الزراعي، أو الفندقي، والتي بدأت في يوم 18 مايو المنصرم وأنتهت في الأول من يونيو الجاري.