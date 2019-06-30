نتيجة دبلوم صنايع 2019 .. البوابة المصرية للتعليم الفني .. بوابة مركز المعلومات

نقدم لكم موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني وخطوات الاستعلام عن النتيجة فور الظهور بمختلف المحافظات المصرية، خلال الأسبوع الحالي حددت وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني موعد رفع نتائج الدبلومات الفنية عبر موقع بوابة الثانوي الفنى، وذلك بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية للدرجات وحصر اسماء الطلاب الأوائل بمختلف كنترولات التعليم الفني بجميع المحافظات، ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي بمقر ديوان الوزارة للإعلان الرسمي عن اعتماد سيادته نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

تشير مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم إلى موعد نتيجة الدبلومات الفنية يوم السبت 28 يونيو 2019 القادم، ونظرا لضغط اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 تم تأخير نتائج الدبلومات الفنية حتى منتصف الأسبوع.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

نستعرض معكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية والذي يمكن لجميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية الدخول إليه فور انتهاء أعمال المؤتمر الصحفي، ويمكن للطلاب الدخول إلى البوابة المصرية للتعليم الفني وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الاستعلام عن النتيجة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات من هنا .

. رابط البوابة المصرية للتعليم الفني من هنا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تشير مصادر مطلعة من وزير التربية والتعليم أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني سيكون خلال منتصف الأسبوع الحالي، ويمكن الاستعلام عن الدرجات إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تقدم الوزارة رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الأول، ذلك لنتائج الفصل الدراسي الثاني وفور صدورها سيتم تفعيل رابط النتيجة.