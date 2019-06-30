“بالدرجات اعرف” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 شعبة صنايع بالاسم والجلوس

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وبالتالي سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 وعلى أحر من الجمر ينتظر الطلاب الإعلان عن النتائج، ويسألون باستمرار عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة دبلوم فني صناعي وقد أكدت وزارة التربية والتعليم عن طريق مسؤوليها في الوزارة، أن النتيجة من المفترض أن تظهر في خلال أيام قليلة، وذلك يرجع إلى أن أعمال التصحيح التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم وكذلك أعمال الرصد والمراجعة للدرجات قد انتهت بشكل كُلي، وبالتالي أوشكت النتيجة على الظهور وها نحن في انتظار الإعلان عنها، وسوف نقوم اليوم بتوفير الرابط الذي تم إطلاقه عن طريق وزارة التربية والتعليم للإعلان عن النتيجة.

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 برقم الجلوس

آلاف الطلاب في قسم صنايع ينتظرون الإعلان عن النتيجة، وهذا يرجع إلى أن التعليم الفني الصناعي يُعتبر من أصعب الأقسام في الدبلوم الفني، أو في الثانوية الفنية بشكل عام، وعلى الرغم من صعوبة هذا القسم إلا أن هناك آلاف الطلاب الذين يحصلون كل عام على نسبة نجاح كبيرة وعالية تُمكنهم من دخول كليات قمة، وعلى رأسهم كلية الهندسة، المسموح بدخولها من التعليم الفني الصناعي، ولكن بشرط الحصول على مجموع عالي، ولهذا يتشوق الطلاب بالتعرف على النتائج للبدء في التقديم للكليات المختلفة في حال الحصول على مجموع جيد.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلوم الصناعي 2019

وعن طريق أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب يستطيع الطالب في الثانوي الفني الصناعي أو ولي الأمر الدخول إلى موقع بوابة التعليم الثانوي الفني للاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2019 الدور الأول فعن طريق الموقع يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس في التبويب المخصص له، ويراعي أن يقوم بكتابته بطريقة صحيحة، ومن ثم عليه أن يضغط على التبويب الآخر وهو تبويب عرض النتيجة كي يحصل على النتيجة في الحال.

علمًا بأن النتيجة تظهر من خلال الموقع برقم الجلوس، وبعد أن يتم عرض النتيجة يستطيع الطالب أن يتعرف على درجاته في المواد الدراسية المقررة على التعليم الفني الصناعي والتي امتحن فيها الطالب.