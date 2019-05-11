ترقبوا نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثانى 2019 … نتيجة سادسة ابتدائي من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

انتهت منذ أيام امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثانى، بجميع محافظات مصر المختلفة وابتدأ الأهل وأولياء الأمور يتابعون بقلق نتائج سادسة ابتدائى نهاية العام 2019، وعلى الرغم من اعتبار سنة سادسة ابتدائي هي مرحلة انتقالية وليست شهادة مثل المراحل الإعدادية والثانوية، ولكن يهتم الكثير من أولياء الأمور من معرفة درجات أبنائهم بالمواد التي ادوا امتحاناتهم، للاهتمام بمستواهم التعليمي وتحسينه، وسوف نقدم لكم في موقع “كلمة ” نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019م فور ظهورها على موقع الوزارة.

نتائج الصف السادس الابتدائي نهاية العام 2019:

من خلال الموقع الإلكتروني لنتائج التعليم الأساسي، يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عن طريق إدخال رقم الجلوس فقط، واختيار الفصل الدراسي والمحافظة التابع لها الطالب، وسوف يتم تفعٌيل الاستعلام عن نتائج سادسة ابتدائي بعد ما يتم رفع النتائج إلكترونياً على الموقع.

نتائج سادسة ابتدائي بجميع المحافظات:

أتاح النظام الإكتروني الحديث من رفع نتائج الطلاب بمختلف محافظات مصر المتعددة مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، وأسوان، والأقصر، والمنيا، وأسيوط وغيرها الكثير والكثير من المحافظات المختلفة، حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عن النتيجة من المنزل، لجميع مراحل التعليم الأساسي بدأً من مرحلة ثانية ابتدائي، والثالث الابتدائي، وأيضا نتائج الصف الرابع الابتدائي، و نتائج الصف الخامس الابتدائي وصولاً لمرحلة الصف السادس الابتدائي، وأما عن رابط وطريقة الاستعلام فهي كالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لنتائج التعليم الأساسي من هنا.

2- اختيار المرحلة الابتدائية.

3- اختيار الفصل الدراسي الثاني.

4- كتابة رقم الجلوس.

5- الضغط على النتيجة.

سوف تظهر نتيجة الطالب الذي تم إدخال رقم جلوسه وجميع درجات المواد المختلفة.

وفى حالة حدوث أي مشاكل أثناء الاستعلام عن نتيجة سادسة ابتدائى لنهاية العام، يُمكنك ترك رقم الجلوس والمحافظة وسوف نقوم بالاستعلام والرد بأسرع ما يمكن.