“تحصيـــــل”نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 جميع المحافظات ترم ثاني برقم الجلوس والاسم

نواصل من جديد متابعي موقعنا “كلمة” الذي يحرص على متابعة أهم الأخبار المصرية والعالمية وخاصة أخبار التعليم والنتائج لجميع المراحل التعليمية والصفوف على مستوي كافة البلاد العربية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 هي من النتائج المترقبة خلال ساعات قليلة من الآن والتي سنرصدها إليكم حال اعتمادها وظهورها رسميا، فما زالت مهام الكنترول تعمل على رصد الدرجات والمراجعة الأخيرة قبل رفع نتيجة سنة تالتة اعدادي ترم ثاني 2019 بالمدارس الحكومية والخاصة.
ظهرت بالمداس الخاصة والحكومية نتيجة المرحلة الابتدائية بجميع صفوفها بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 بالاسم
ومع حالة التوتر والقلق التي تسيطر على الطلاب في جميع المحافظات، محافظة البحر الأحمر، الاقصر، دمياط، الفيوم، القاهرة، اسيوط، محافظة البحيرة، الاسماعيلية، محافظة الشرقية، محافظة الجيزة، محافظة الغربية، المنوفية، بني سويف، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، العريش، قنا، مطروح، شمال سيناء، الوادي الجديد، محافظة الاسكندرية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، محافظة اسوان، محافظة سوهاج، البحر الاحمر، محافظة الدقهلية، نقدم للطلاب يد العون والمساعدة في استخراج نتيجة سنة تالتة اعدادي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في حال ظهورها رسميا من خلال ترك لنا على هذا التقرير رقم الجلوس أو الاسم عن طريق تعليق اسفل التقرير وسنقوم بإرفاق النتيجة للطلاب عقب اعتمادها وظهورها رسميا.
نتيجة سنة 3 اعدادي آخر العام برقم الجلوس
علماً أنه ليس من المعروف حتي مطلع كتابة هذه هل سيتم رفع نتيجة سنة ثالثة اعدادي 2019 ترم ثاني على بوابة التعليم الأساسي أم سينحصر رفعها بالمدارس فقط، لذا سنوفيكم حال معرفة أي شئن يخص تلك المعلومة.
التعليقات
الاسم : ايمان محمد عبد العزيز محمد
محافظة الإسكندرية
رقم الجلوس : ١١١٣
حبيبه محمد صلاح رضا
رقم الجلوس ٧٣
يوسف يحيى عبدالحكيم ٢٠٣
حمزة عبدالوكيل محمود. مدرسة قصير العمارنه شرق نهر النيل. رقم الجلوس.877
سيد عاطف سيد محمد
721 رقم الجلوس
مغاغة المنيا
مدرسة الانجليه
عبدالرحمن السيد عبد ربه
هند عزمي كسمك انتي بنت شرموطه ولبوه كبيره في نفسك
كيرلس عماد ميلاد عوض رقم الجلوس ٨٦٥ مدرسة الجوهرة الرسميه الغردقه
شكرا على مرورك الكريم ، نتيجة الصف الرابع ا لابتدائي ترم ثاني 2019 ظهرت ويتم استخراج النتيجة من خلال المدرسة التابع لها الطالب مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق
امين ناصر توفيق محمد 759 مدرسة السيدة سمية 1 القاهرة الصف الرابع الابتدائي
نتيجة الصف الرابع ا لابتدائي ترم ثاني 2019 ظهرت ويمكنك استخراج ا لنتيجة بالاسم والجلوس من خلال المدرسة التابع لها الطالب مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق
شكرا
امين ناصر توفيق محمد
759
القاهرة
مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق نتيجة الصف الرابع ا لابتدائي ترم ثاني 2019 ظهرت ويمكنك استخراج ا لنتيجة بالاسم من خلال المدرسة التابع لها الطالب
الاسم /حبيبه احمد سمير عبد الحميد ابراهيم محافظه /الشرقيه رقم الجلوس /835
شكرا على مرورك، يمكنك الحصول على نتيجة الصف الرابع ا لابتدائي ترم ثاني 2019من خلال المدرسة التابع لها الطالب
إسراء محمود البدرى 454
ياسين صابر ممدوح عامر مدرسه الكمال غربيه رقم الجلوس ٥٥٧
يمكنك الحصول على نتيجة سنة رابع ابتدائي ترم ثاني 2019 عن طريق المدرسة التابع لها الطالب
فارس فوزي سعيد محمد. القاهرة الصف الرابع الابتدائي
فارس سويلم سلامه عواد
123
الاسم/عبد القادر شحاته عبدالقادر محمد
الصف الرابع : محافظة سوهاج /مدرسة نجع الشمندى
نور ياسر خميس مدرسه ابن ماجد الاسكنريه عبد القادر رقم الجلوس ٤٢١
عبده 230
عبدالرحمين محمدكمال رقم الجلوس 1248
فارس ممدوح سيد هاشم
الصف الرابع
433
فارس ممدوح سيد
الصف الرابع،القاهره
433
رقم الجلوس/433
عبد الرحمن عاطف عشرى عزالدين مدرسة عبدالله وهبي الابتدائي سوهاج الصف الرابع
نود معرفت نتيجة الصف الرابع الابتدائي
عبدالله جمعه رمضان رقم جلوس ٦٦٣
رقم الجلوس ٤٢٤٢
حبيبه محمد فهيم محمد
469
محمد مصطفى أحمد فى مدرسة الجمهورية الجديد الابتدائية الفصل الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي
فارس ممدوح سيد هاشم
433
القاهره
سيف الدين محمديونس