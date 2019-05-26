“استظهار”نتائج سنة تالتة إعدادي 2019 التيرم الثاني برقم الجلوس والاسم من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي

نتائج سنة تالتة إعدادي لعام 2018-2019 الترم الثاني حيث انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وها نحن في انتظار ظهور نتيجة الامتحانات خلال الفترة القادمة، وقد بدأ المعلمون في تصحيح أوراق امتحانات الطلاب ومراجعتها، وسوف تظهر نتيجة سنة ثالثة إعدادي 2019 مباشرة بعد أن يتم اعتمادها، فالجميع ينتظر ظهور الشهادة بفارغ الصبر سواء كان الطلاب أو أولياء الأمور.

استكمال متابعة نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي حال ظهورها واعتمادها رسيا.

رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي

يتمكن جميع طلاب الصف من الحصول على نتيجة الترم الثاني لعام 2019 من خلال موقع نتائج التعليم الأساسي، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع وإدخال رقم جلوس امتحانات الطلاب كي يتمكن من معرفة درجات الامتحانات النهائية لهذا العام وها هو رابط الموقع https://www.cairogovresults.com/

كيفية تسجيل دخول الطلاب على بوابة نتائج التعليم الأساسي

أولا: يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي

ثانياً: يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به والذي يوجد في شهادة ميلاد الممتحن.

ثالثاً: إدخال بعض البيانات كالصف الدراسي للطالب والسنة الدراسية

رابعاً: ظهور نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

الجدير بالذكر أن النتيجة لا تتوفر إلكترونيا في معظم المحافظات بجمهورية مصر العربية، حيث يتمكن الطالب من معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال الذهاب للمدرسة، كما أنه من المتوقع أن تكون نسبة نجاح الطلاب لهذا العام مرتفعة عن العام السابق، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.