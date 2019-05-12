“بالاسم فقط” نتيجة سنة رابعة وخامسة ابتدائي 2019 الترم الثاني جميع محافظات مصر

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 ترم ثاني والصف الخامس الابتدائي من المنتظر بالأيام المقبلة وعقب ما انتهي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في جميع محافظات جمهورية مصر وبالإدارات التعليمية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، ظهور وإعلان نتيجة رابعة ابتدائي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، وسوف نتابع مع طلابنا وذويهم أخبار إعلان نتائج امتحانات سنة رابعة ابتدائي و كذلك نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 آخر العام، وكما هو معرفو تبدأ مباشرة عمليات جمع الدرجات وتصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة النهائية من أعمال الكنترول لاستخراج نتيجة سنة 4 ابتدائي 2019 وسنة 5 لجميع محافظات مصر( القاهرة – الأقصر – قناة- الأقصر- الإسكندرية – الجيزة – بورسعيد- دمياط – أسوان – القليوبية – بني سويف- الإسماعيلية – سوهاج – السويس – أسيوط – البحر الأحمر ) والمحافات الأخري.

نتيجة سنة رابعة ابتدائي 2019 برقم الجلوس

يؤدي الطلبة والطالبات أيام امتحنتاهم لجميع المواد الدراسية المقررة عليهم والتي تشمل مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات، وقد اثني الكثير من الطلاب على مناخ اللجان الذي كان يوفر لهم الهدوء وعامل التركيز الذي يصب في مصلحة الطالبة أثناء أداء امتحنتاهم لأخر العام الدراسي 2019 ، وقد كانت أيضا أعمال المراقبة على اللجان جاءت من قبل معلمين ومعلمات المدارس ولم يكن بالحاجة الضرورية للاستعانة من خارج المدرسة بمراقبين .