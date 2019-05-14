معرفة نتيجة شهادة الأساس 2019 الخرطوم برقم الجلوس “رابط نتائج الاساس”

نتابع ظهور نتيجة شهادة الأساس لهذا العام ، وكيفية استخراج نتائج الاساس برقم الجلوس في الخرطوم بعد الإعلان عن رفع النتائج رسمياً لعام 2019 بالسودان، وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بدولة السودان، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم في الموتمر الصحفي الذي عُقد منذ ظهر اليوم عن رصد النتيجة، حيث انتظر أولياء الأمور في ولاية الخرطوم معرفة نتائج الاساس sudanresults إلكترونياً للاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

بحث الكثير من الطلاب والطالبات كثيرا عن نتائج شهادة الأساس بدولة الخرطوم خلال الساعات الماضية، حتى أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان أن نتيجة الطلاب لعام 2019 سوف تظهر اليوم وذلك عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية السودان، لذا نرفق رابط نتائج الاساس برقم الجلوس بغرض معرفة النتيجة.

نتيجة شهادة الأساس الخرطوم لعام 2019

خصصت الوزارة البوابة الالكترونية الرسمية لمعرفة نتائج الاساس الكترونياً عن طريق تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية السودانية، ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم الوطني الخاص به يليه الضغط على استخراج النتائج، لتظهر النتيجة بشكل مفصل على الفور في حال الإعلان عن رصدها بشكل رسمي.

رابط نتائج الاساس برقم الجلوس sudanresults

ولمعرفة نتيجة طلاب الصف الثامن في السودان عام 2019 نرفق رابط الاستعلام المباشر عن النتيجة بالرقم القومي، الذي يتيح معرفة نتائج شهادة الأساس بمجرد الولوج للموقع واتباع الخطوات المذكورة الصحيحة للحصول على النتيجة عن طريق النت.

تأخر ظهور نتيجة شهادة الأساس بالرقم القومي ورقم الجلوس أرجعت الوزارة أسبابه لتأخر أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب، ولكن سير العملية الامتحانية جرى على أكمل وجه دون مشاكل وفقاً لتصريحات الوزارة على الرغم من الظروف التي تمر بها بعض الولايات في السودان.