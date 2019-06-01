نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج قنا أسيوط ” الصف الثالث الإعدادي” بوابة نتائج امتحانات الطلاب

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج وقنا وأسيوط 2019 أصبح محط أنظار جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك بعدما إنطلق مارثوان جميع النتائج الإعدادية بالظهور محافظة تلو الأخرى، ونستمر في عمل متابعة مستمرة ولحظية لجميع نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة سوهاج وأسيوط وقنا، وبقية المحافظات التي لم تظهر بعد، وسوف نقوم بعمل متابعة مستمرة لحين ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات، ومساعدة جميع الطلاب على استخراج جميع نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس، سوف يكون هناك إعلان لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني، خلال الساعات القادمة عبر موقع اليوم السابع وبوابة فيتو والبوابة الإلكترونية مديريات التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أسيوط وقنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج قنا وأسيوط

سوف ينتهى جميع المعلمين أعمال التصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وإتمام أعمال رصد الدرجات والمراجعة بلجان الكنترول، لتكن جميع النتائج قيد الاعتماد خلال الساعات القادمة، قد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بإغلبية محافظات جمهورية مصر العربية ولم يتبقى سواء عدد قليل قيد الاعتماد.

البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم نتائج امتحانات

تقوم وزارة التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني ورفعها عبر البوابة الإلكترونية ليستطيع جميع الطلبة والطالبات الاستعلام برقم الجلوس والاسم عن درجات الترم الثاني عما قريب تابعونا عبر تحديثات المقال.