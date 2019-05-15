“نتيجة شهادة” الأساس 2019 الخرطوم “نتيجة الصف الثامن”برقم الجلوس السودان

ينتظر طلبه وطالبات الصف الثامن بالخرطوم المؤتمر الصحفي المقرر أقامته بالقريب لإعلان “نتيجة الأساس” بولاية الخرطوم عام 2019، وكان موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان اعلن أن “الشهادة الابتدائية السودانية” ستظهر قريباً بعد أنتهاء جميع الطلاب من أداء الامتحانات وفقاً للجدول التي وضعه من الوزارة وبعد انتهاء عملية التصحيح، ويستطيع أولياء ألاستعلام عن نتيجة الأساس من خلال رقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية المتخصصة لنتائج ألامتحانات داخل السودان.

كيفية ألاستعلام عن نتيجة الأساس أو الصف الثامن 2019 ولاية الخرطوم

يتم الدخول علي الموقع المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم بالسودان الأتي:

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم

يتم أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم كود التحقق ليتم عرض النتائج بالتفصيل لكل طالب.

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم

يهدف العديد من الطلبة والطالبات إلي معرفه نسبة النجاح ومعرفه أسماء أوائل نتيجة شهادة الأساس أو الصف الثامن بولاية الخرطوم، فقد تم أداء الامتحانات دون أية شكاوى مقدمه من الطلبة أو أولياء الأمور، فمستوي الامتحانات جاء في مستوي جميع الطلاب.

بوابة السودان الإلكترونية للاستعلام عن شهادة الأساس برقم الجلوس

تمكن بوابة السودان الإلكترونية أمكانية الحصول على نتيجة الأساس عام 2019 الصف الثامن من خلال قم الجلوس لجميع الطلاب داخل كل ولاية من ولايات السودان الأتية: ولاية دار فور الجنوبية والشرقية والغربية، ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة، كسلا، ولاية كردفان، ولاية القضاريف، ولاية النيل الأبيض والأزرق، وجميع ولايات السودان الأخري.

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