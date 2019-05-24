نتيجة شهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2019 “كنترول الإعدادية بالغربية”

نتابع نتيجة شهادة الاعدادية بمحافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس 2019، ونستكمل معكم طلابنا وطالباتنا الكرام آخر أخبار ومستجدات الأمور حول كنترول الإعدادية بالغربية ونتائج الشهادة الإعدادية آخر العام 2019 بجميع محافظات مصر، التي لم تظهر بها النتيجة بعد حتى وقتنا هذا، فنحن نتابع النتائج متابعة لحظية على مدار الساعة حتى نواليكم بالمحافظات التي تم ظهور النتيجة فيها بالفعل، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية.

نتيجة شهادة الاعدادية محافظة الغربية

طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية أنهوا امتحاناتهم منذ 16 مايو 2019 بسلام ودون أي شكاوى، وجاء ذلك نتيجة لما قام به وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الغربية “عابد الشناوي” من استعدادات قبل خوض الطلاب للامتحانات، فقد وجه الشناوي بضرورة تهيئة جو مناسب للطلاب داخل اللجان وفى محيط اللجان أيضا حتى يتمكن الطلاب من التركيز في الامتحان.

بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية 2019

شدد الشناوي على ضرورة منع الغش حتى يحصل كل طالب على ما يستحقه خاصة أن المرحلة الإعدادية تعد من أهم المراحل التعليمية لدى الطلاب، فضلاً عن عمل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير عملية الامتحان وتلقى الشكاوى والاطمئنان على الطلاب أولاً بأول، وظلت متابعة مقار لجان اعدادية الغربية، مستمرة حتى انتهت الامتحانات دون أي شكاوى من الامتحانات أو من صعوبة الامتحان.

الجدير بالذكر أن تقدم ما يقرب من 72 ألف و331 طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، موزعين على 374 لجنة على مستوى المحافظة، ويترقبون الآن موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي إلكترونياً الترم الثاني ونهاية العام.

حرص كنترول الغربية على البدء في عمليات التصحيح على الفور حتى يتم الانتهاء سريعاً من عمليات الرصد والمراجعة، ومباشرة رفع نتيجة شهادة الاعدادية برقم الجلوس عبر الموقع الالكتروني لمديرية التعليم بالغربية، ونرفقه بالمقال فور تفعيله.