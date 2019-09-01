نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية لطلاب الدور الثاني 2019

صرح مصدر مسئول عن الموعد لظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري ظهر يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019،وسوف نقدم لكم التوقعات لتنسيق الثانوية العامة الأزهرية 2019 للشعبة الأدبي بنين وبنات وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية، كما لم يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل بكليات وأنه سيتم قريبًا فتح باب تنسيق جامعة الأزهر.







توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

بدأت الكنترولات في تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني اعتبارا من يوم الخميس 29 أغسطس،حيث ستستمر عملية التصحيح والمراجعة لمدة 5 أيام ومن المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر أو الثلاثاء 3 سبتمبر







روابط الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية 2019







من خلال نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية العام الماضي 2018 نستعلم عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 نظرًا لأنها مؤشرات وتوقعات للتنسيق 2019 جميع الشعب، ولكنه من المتوقع أن يقل التنسيق هذا العام بعد إعلان نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بقيمة 49,9% كنسبة عامة في جميع الشعب، وتخرج منها نسبة النجاح في للقسم الأدبي 41,78 % وهى نسبة نجاح قليلة عن السنة الماضية، وعلى أي حال يمكنكم مطالعة نتيجة تنسيق كليات الأزهر 2018 من خلال الروابط الآتية:

موقع تنسيق كليات الأزهرية 2019

كما تعتبر بوابة الحكومة المصرية هي موقع تنسيق كليات الأزهرية 2019 الرسمي، كما يتمكن الطلاب من الدخول إليها فور فتح باب التنسيق وكتابة الرقم السري وكود الطالب وكافة البيانات الظاهرة أمامه حتى الوصول إلى صفحة ملء الرغبات، فلا بد علي الطالب إضافة الرغبات بعناية دقيقة مع مراعاة التوزيع الجغرافي للجامعات بمختلف كلياتها وفق مجموع نتيجة الثانوية الأزهرية الحاصل عليها الطالب.