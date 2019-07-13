نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس، بعد تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت 13-7-2019، على أن تعلن أسماء أوائل الصف الثالث الثانوية على مستوى جميع المحافظات، للشعبة العلمية أو الأدبية ومدارس المتفوقين stem، وقد يعاني أولياء الأمور خلال الساعات المقبلة جراء البحث عن موقع النتيجة برقم الجلوس، وستجدون ما يتوافر من روابط رسمية مرفقة لسهول الوصول للنتائج.

طرحت بعض المواقع الإلكترونية خدمة سجل بياناتك للطلاب والطالبات، وذلك بهدف تزويدهم بالنتائج بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، غير أن التصريحات الوزارية حددت يوم الأحد لإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة، ثم فتح استعلام النتيجة برقم الجلوس إلكترونياً على أن يتم توافر شهادات الطلاب المؤقتة بالمدارس من يوم الإثنين المقبل.

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019

ندرك مدى حالة القلق التي تعايش الآلاف من الطلاب والطالبات بل والأسر المصرية في جميع المناطق والمحافظات، قبل ساعات من ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي العام، وهي النتيجة التي يحسب لها الكثير لكونها احد الشهادات المصيرية في حياة الطلاب، تحتبس لها الأنفاس وتحسب الدقائق حتى يتحصل الطالب على درجاته ويتعرف على نسبة النجاح وفق مجموعة في نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي تكون أهم الأمور المستعلم عنها ليس فقط النجاح، بل مقدار ما تحصل عليه الطالب أو الطالبة من درجات للتمكن من المنافسة في تنسيق الجامعات، والحصول على مقعد جامعي في أحد الكليات الجامعية الأكثر بحثاً وطلب، وهذه صورة من خدمة اليوم السابع لتوفير النتيجة.

موقع وزارة التربية والتعليم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم وعبر بوابة الخدمات الإلكترونية ستعلن عن رابط نتيجة الثانوية العامة عق اعتماد الدكتور طارق شوقي نتيجة الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وسيتم دعوة وتكريم الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية،وتوضيح نسب النجاح وعدد الطلاب الناجحين والراسبين للدور الثاني، مع توضيح كيفية تقديم تظلم نتيجة الثانوية .

أوائل الثانوية العامة 2019

نسبة النجاح ف نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول مع كشف أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي وعلى مستوى الشهادات المعادلة، سنرفقها لكم فور اعتماد النتيجة.

الاول على مستوى محافظات الجمهورية من محافظة المنوفية وحصل على 409.5 من 410 والتفاصيل غدا الأحد.