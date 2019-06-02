نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس” نتائج ثالثة إعدادي” رابط مديرية التربية والتعليم خدمات الشهادات بالبحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 البحيرة الترم الثاني وجميع المحافظات قيد الاعتماد خلال الأيام القادمة، حيث يترقب جميع الطلاب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني على أحر من الجمر، وذلك منذ بداية مارثون الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس عبر روابط المواقع الرسمية، وقد يكون هناك ترقب شديد من قبل الطلاب يحمل نوع من الأمل والتفاؤل بالنتيجة التي سيتم تحقيقها بالفصل الدراسي الثاني، وسوف نباشر جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لتكن النتائج بالإعدادية قيد الاعتماد من قبل السيد المحافظ، ورفع كل من قوائم أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني ونسب النجاح لهذا العام.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019
نرصد أيضا روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني، والمتوق إعلانها عبر البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم جميع روابط المديريات التعليمية لمساعدة الطلاب والطلبة على الحصول على نتائج شهادة ثالثة إعدادي 2019 برقم الجلوس فقط أو ملفات تحميل النتيجة والتي يتم الاستعلام عنها بالاسم فقط، ولكن حتى وقتنا الحالي لم تصرح الوزارة عن أي موعد رسمي لظهورها عبر بوابة المديرية التعليمية.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد تقدمت بمتابعة أعمال التصحيح لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني عبر مجموعة مختارة من اللجان، وخلال الأيام القادمة سوف يكون هناك أفضل طريقة للاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 نهاية العام.
قد تكون الساعات القادمة حاملة لنا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس لمحافظة البحيرة والتي من المفترض أن تنجز أعمالها قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وتعلن جميع نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية للنتائج.
روابط نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني
لن يكون هناك روابط استعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات سواء موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019، البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، موقع اليوم السابع نتيجة الإعدادية 2019، موقع فيتو نتيجة 3 ثالثة إعدادي 2019.
خلال الساعات القادمة سوف تكشف مديرية التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة وقريبا سوف نتعرف على هذه التصريحات، ونرجو من جميع طلابنا عدم القلق والتوتر فيما يخص موعد ظهور نتيجة الإعدادية وسوف نوافيكم بكل جديد ومقدما نسب النجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019
- النتيجة قيد الاعتماد ” سجل بياناتك بالتعليقات لتتعرف على النتيجة حال ظهورها”.
- من المحتمل أن يتم رصد نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني اليوم السبت، وفي حال عدم ظهورها، سوف تقوم الوزارة بالتنبيه على عدم تأخيرها أكثر من ذلك وظهورها قبل العيد.
استعلام نتيجة ثالثة إعدادي البحيرة 2019
كاد التوتر يسيطر على جميع الطلاب لتأخير وعدم معرفة موعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني 2019 ، ولكن تصرح كل مديرية تعليمية عن موعد إعلان النتائج بعد إنتهاء جميع أعمال الكنترول من تصحيح ورصد واعتماد من السيد إسماعيل طه، من خلال موقع كلمة سيتم توفير وتحديث كافة التصريحات التي تصدر من السيد المحافظ حول نتائج الإعدادية.
تابعونا لحين عودة موقع مديرية التربية والتعليم والمستعد لرفع نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالبحيرة ، تمكين الطلبة والطالبات من الاستعلام برقم الجلوس، حيث أن التأخير على الرغم من أنه يوتر الطلاب إلا أنه يجب أن تأخذ عمليات التصحيح الوقت المناسب للخروج بالنتيجة المناسبة والمرضية للجميع.
مع نهاية يوم الخميس لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الترم الثاني، ونتابع موعد صدوره خلال مطلع الأسبوع القادم.
أصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني قيد الظهور خلال الساعات القادمة، وإليكم سيتم نشر جميع الروابط التي ترفع النتيجة وتتيح الاستعلام بالاسم رقم الجلوس.
قبل قدوم عيد الفطر المبارك 2019-1440 سيتم إعلان جميع النتائج للشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، وخلال الساعات القادمة سوف نحسم تقرير النتائج ووقت اعتمادها ورفعها إلكترونيا.
التعليقات
امتي النتيجه
37797 البحيرة
رقم الجلوس 4024
الاسم/احمد خميس احمد بدوي
لو سمحتم سرعة اظهار النتيجة
ممكن نتيجه محافظه البحيره
مدينه دمنهور
اسم الطالبه / اسراء ياسر السيد عبد الكريم
رقم الجلوس
1327
90563رقم الجلوس البحيره
شهاده الصف الثالث 2019 رقم الجلوس 14792
رقم الجلوس 73773
65870 رقم جلوس بالبحيرة اسماء على محمد عباده
رقم جلوس 65870 المحمودية البحيرة
محافظة البحيرة 44555
معرفة منجتى الصف الثالث الاعدادىالترم الثانى لعام 2019
أريد معرفة النتيجة الخاصة بى الأعدادية الترم الثانى لعام 2019
رقم الجلوس 56872
82047. البحيره ارجو الرد سريعا.
الاسم.سعيدمحمدسعيد رقم الجلوس
٧٦٤٠٧.محافظة البحيرة
الاسم.سعيدمحمدسعيد رقم الجلوس
٧٦٤٠٧
نتيجة محافظة البحيرة
يوسف سعيد عبدالحميد سيد احمد العطار
رقم الجلوس ٢٢١١٦
ابرار جلال ٦٣٠٤٠
النتيجه امتى
النتيجة مش ناوية تطلع
الاسم/محمود محمد عيد محمد حبشى
رقم الجلوس/47210
المحافظه/البحيره
المدرسه/محطه الكهرباء
مجموع الترم الاول/131
ايوه نسيت حاجه مهمه
انا صايم
امتى هتظهر
امتى هتظهر
بارك الله فيكم
امتى هاتظهر النتيجه
رقم الجلوس:١٠٧٧٢
٢٢٤٥ ياسمين احمد رافع البحيرة دمنهور
رقم الجلوس ٧٥٠١٨
رقم الجلوس:١٠٧٧٢
91197رقم الجلوس
محمد عمرو محمد شحاتة رقم الجلوس 73024
النتيجه ظهرت ولا لسه لو سمحتو
رحاب رجب
5005 المنوفية
متى نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره…؟
عاوز اعرف النتيجه بتاعت رقم الجلوس ده60921دمنهور
ممكن اعرف النتيجه رقم جلوس 96602
امين احمد امين عبد الرازق
90269
زياد سامح محمد عبدالستار
رقم الجلوس٦٧٣٥
اسوء محافظة فى مصر – ودائما المحافظين الذين يتولون قيادتها من المستوى الخامس بل العاشر – حسبى الله ونعم الوكيل – على التوتر الللي عايشنه بسبكم . اكثر المحافظات تم ظهور النتائج بها ::::::::::::
21766 البحيرة
المحافظة فى تأخر مستمر ومن اسوء الى اشد سوءا – اغلب المحافظات ظهرت –
حسبى الله ونعم الوكيل فيكم جميعا .
من ولى أمر الطالب محمد صلاح يتسآل هى محافظة البحيرة تبع مصر ولا تبع تل أبيب
فعلا والله
فاطمه نصر احمد احمد
رقم الجلوس48399
محافظه البحيره كفر الدوار
48399رقم الجلوس48399
انا من البحيره اداره كفر الدوار التعليميه لو سمحتو عايزه النتيجه رقم الجلوس 50996
انا من نفس المركز بتاعك بس اقسم بالله انا حاسس ان البحيره من بره مصر مش عارف لي
اسماء عبيد عبد اللطيف عبد الحليم محافظه البحيره
رقم الجلوس 50996
البحيره
نتيجه محافظه البحيره هتنزل امتى
مبروك حبيبه عبد الباسط الاولي علي الجمهوريه
منتظرين
رحمه الشحات فرج
محافظه البحيره
رقم الجلوس 39608
شروق مصطفي محمد حسن
البحيره كفر الدوار
نجح
رقم الجلوس 9524 محافظه البحيره
انا اسمي مونيا ميلاد ورقم الجلوس ة٥٦٥٠٨:
نوار محمود الشرنوبي الشازلى شبرخيت بحيرة
رقم الجلوس 68881 ..والله الموفق
عايز الشهادة بالبحيرة
63030
عيزشهدة محمدمحمودمحمدعطيه عطيه
٥٩٥٥ محافظه كفر الشيخ اداره دسوق التعليميه
النتيجة طلعت خشى على الفيس على موقع مدرسة اون لاين
المجموع 242
ممكن نتيجه محافظه البحيره
دمنهور
الاسم / اسراء ياسر السيد عبد الكريم
رقم الجلوس 1327
اسلام اشرف خيري محمود عباس شتا
اداره ايتاي البارود التعليميه
رقم الجلوس
28075
رقم الجلوس
28075
وئام على عبد الغنى محمد رزق
رقم جلوس ٦٤٥٢٥
عبد الرحمن علي خليل علي
4200
19311 البحيرة
رقم الجلوس ،19311،البحيرة
ا
رقم الجلوس 46143محافظةالبحير’مدرسةكدوةالكريون
لاسم ‘اماني مصطفى عبد المنعم محمد محمد الدقاق
54412عيدحماده
عمر عبدالعزيز إسماعيل محمد الشرنوبى رقم الجلوس ٤٩٠٠٣مدرسه الشهيد سعيد سرحان محافظة البحيرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة
ندى محمد السيد إبراهيم مصطفى
محافظه البحيره
رقم الجلوس:- 7989
96في المائه
قرقص مدرسه عمرنعيم اداراه البحيره
ناجي احمد /البحيره/33660
شادي اسامه إبراهيم ابوريشه
رقم الجلوس 14957
محمد صبرى غضابى الدلنجات بحيره
22211
امنيه محمد إبراهيم
٤٤٠٠٦
عثمان احمد عثمان
ايتاي البارود
رقم الجلوس29322
مبروك
هاجر محمد الجندى
محافظة البحيرة ادارة النوبارية
96042
أنا من البحيرة رقم الجلوس 32069
على مصطفى على الصادق
إدارة كفر الدوار التعليمية
البحيرة
رقم الجلوس ٦٧٨٩
31500
محافظة البحيره
قرقص عمرنعيم اداره البحيره
62981. البحيره
شادي اسامه ابوريشه. رقم الجلوس 14957
احمد بلال عبد السلام محمد الصفطاوي محافظه كفر الشيخ اداره سيدى سالم رقم الجلوس425 35
ممكن نتيجه البحيره
دمنهور
الاسم / اسراء ياسر السيد عبد الكريم
رقم الجلوس 1327
محافظه البحيرة
هى نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة ظهرت ولا لسة
رقم جلوس 6754
من البحيرة كفر الدوار
88604 البحيره
رقم جلوس6754 اريد النتيجة الصف الثالث الاعدادى البحيرة
البحيرة كفر الدوار رقم جلوس 6754
22404 محافظة كفر الشيخ
صلاح وليد صلاح
رقم الجلوس ١٤١٢٣
اعتماد عبد الملك محمد ادارة الدلنجات
شهادة الاعدادبة
تتوفر النتيجة حال ظهورها بعد تسجيل رقم الجلوس والمحافظة
72563
82612
حبيبه عبد الباسط
72563
رقم جلوسى ٩٤٢٠ محافظه البحيره
ربنا يوفقك ويوفق الجميع
60899اعدادية البحيره
متى ستظهر النتيجة
لم يتم تحديد موعد معين من قبل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تابعونا عبر تحديثات المقال
كلنا في انتظار النتيجة ربنا يوفق الجميع
لا اعرف
سعد عبد المقصود سعيد عيسى البحيره ايتاى النارود نكلا العنب 32468
البحيره
دمنهور
الاسم / اسراء ياسر السيد عبد الكريم
رقم الجلوس 1327
النتيجه ظهرت ولا لسه
بسملة مدحت
68024
البحيره
ممكن نتيجه / اسراء ياسر السيد عبد الكريم
البحيره / دمنهور
رقم الجلوس 1327
محافظة البحيرة رقم الجلوس 13180
70900 البحيره
10166 محافظة البحيره بندر كفرالداور مدرسة العكريشه الاعدادى
ربنا يوفقك ويوفق الجميع
10166
66463
44367 رقم الجلوس
الاسم .. امينه خالد علي
بانجاح والتوفق انشا االله
ايات محمد ابراهيم محمد محمد
74351
١٥٤٠٣
الرجاء إرسال النتيجه فور ظهورها
بالتاكيد
60371
رقم الجلوس 16534
الرجاء أرسال أشعار فور ظهورها
95301
ايمان أحمد محمد عطيه
إدارة النوباريه التعليميه
شهدضياء جمعه عبدالمنعم السبع
17027
منين من النوباريه
5899
5890
47978
فى إنتظار ظهور النتيجة بمحافظة البحيرة
يمكنك تسجيل رقم الجلوس لحين ظهور النتيجة بالتوفيق مقدما
ريهام علوه على محمد
رقم الجلوس. 63231
محافظه المنيا
يا رب النجاح
82611
ريهام علوه على محمد
محافظه المنيا
رقم الجلوس.
44227 رقم جلوس لمحافظة البحيرة ارجو الرد سريعا
17644
17644
الاء صبحي البدوي
رقم الجلوس ٣٣٠٠١
٣٣٠٠١
للي يعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج يقولي جيبها من انهي موقع إنترنت
رقم الجلوس 25740
17644
116951
مبرروك نجحتى ياولية