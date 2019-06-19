نتيجة الدبلومات الفنية 2019| موعد ظهور نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس عبر emis.gov.eg بوابة مركز المعلومات

نتابع معكم موعد نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس 2019 وأخبار نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب والتخصصات بكافة المحافظات والإدارات التعليمية، “صنايع، تجارة، زراعة، تمريض، فنادق” نظام 3 سنوات و5 سنوات، حيث يترقب الطلاب إعلان نتائج دبلوم فني تجاري رسميا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن النتائج فور الإعلان عنها، وتظهر النتيجة عبر بوابة التعليم الفنى وأيضا عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول emis.gov.eg فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعتها ورصد الدرجات، ثم يتم إعتمادها وإعلان اسماء أوائل الدبلومات الفنية تمهيدا لإعلان نتائج الطلاب، وقد انتهي طلاب الثانوية التجارية من أداء امتحانات نهاية العام في الأول من يونيو الجاري، وحاليا يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلوم التجارى برقم الجلوس 2019، تابعونا في هذه المقالة لكافة تفاصيل نتيجة تالية دبلوم تجارة وأيضا نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس والاسم.

نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس 2019

ستظهر نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس 2019 فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الثانوية التجارية في جميع المحافظات، ويتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب في يوم واحد، وذلك بعد إتمام عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم يتم إعتماد نتائج الطلاب تمهيدا لإعلانها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في جميع الشعب عبر الرابط المباشر، ومنه يتم الاستعلام عن :

نتيجة دبلوم صنايع 2019 نتيجة دبلوم فني صناعي نظام 3-5 سنوات

نتيجة دبلوم تجارة 2019 نتيجة دبلوم فني تجاري نظام 3-5 سنوات

نتيجة دبلوم زراعة 2019 نتيجة دبلوم فني زراعي نظام 3-5 سنوات

نتيجة دبلوم تمريض 2019 نظام 3-5 سنوات

نتيجة دبلوم فنادق 2019 نتيجة دبلوم سياحة وفنادق نظام 3-5 سنوات

نتائج دبلوم فني تجاري

يتم إعلان نتائج دبلوم فني تجاري قريبا، حيث تعمل الكنترولات بأقصى سرعتها حتي تنتهي من تصحيح أوراق الطلاب ومراجعتها، والجدير بالذكر أن امتحانات شهادت الدبلومات قد بدأت في شهر مايو وانتهت في يونيو قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

الشعبة العامة النتيجة لم تظهر شعبة الشئون القانونية النتيجة لم تظهر شعبة المشتريات وأعمال المخازن النتيجة لم تظهر شعبة التسويق وسوق العمل النتيجة لم تظهر شعبة التأمينات النتيجة لم تظهر شعبة المصارف النتيجة لم تظهر شعبة إدارة وسكرتارية النتيجة لم تظهر شعبة إدارة موانى وخدمات بحرية النتيجة لم تظهر

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بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الاستعلام الكترونيا عن نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس فور الإعلان عنها رسميا، وننوه أن مواقع الاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية ستكون بطيئة بعض الشئ فور إعلان النتيجة، وذلك بسبب الضغط الشديد علي الموقع.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لجميع الشعب والتخصصات للفصل الدراسي الثاني، وذلك للدور الأول وأيضا الدور الثاني.

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية “تجاري”، حيث أن النتيجة لم تعتمد ولم تنتهي الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد حتي هذه اللحظة، وسنوافيكم بأسماء الأوائل للدبلومات الفنية لكافة الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام الثلاث والخمس سنوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج حتي لا يفوتكم أي جديد من أخبار نتيجة الدبلومات الفنية أو نتائج الثانوية الصناعية.