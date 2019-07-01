نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 الآن علي بوابة مركز المعلومات الفني natega.fany.emis.gov.eg

يمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 عن طريق استخدام رقم الجلوس واختيار نوع التخصص سواء كان التجارية والصناعية والزراعية والفندقية لنظام خمس وثلاث سنوات بجميع الشعب، وذلك بعد أن اعتمدت نتيجة الدبلوم الفني مساء اليوم من قبل وزير التربية والتعليم الفني، حيث يمكن للملايين من الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال زيارة بوابة مركز المعلومات الفني natega.fany.emis.gov.eg علي شبكة الأنترنت، حيث تعتبر بوابة التعليم الفني للنتائج الوحيدة التي تقوم برفع نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لأنها تعتبر تابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 الآن

تم رفع وتحميل نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 بالفعل علي بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس فقط، حيث يمكن الدخول علي الموقع المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط الإلكتروني التالي بوابة التعليم الفني بعدها يقوم المستعلم بإدخال رقم الجلوس بالخانة الثانية بعد اختيار نوع الشعبة سواء كانت الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الفندقي.

بوابة مركز المعلومات الفني natega.fany.emis.gov.eg

رفقناه لكم جميع المواقع الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم الفني حيث يمكن الدخول مباشرة من اجل معرفة نتيجة الدبلومات برقم الجلوس 2019 حيث نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق بالمجاميع العالية.