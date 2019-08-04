نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019 برقم الاستمارة ” التقديم الإلكتروني” عبر وزارة التربية السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتيجة القبول بالمؤسسات الأهلية والخاصة والحكومية للدور الأول يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرا عبر روابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وبوابة الحكومة الإلكترونية السودانية، سوف تقيم وزارة التربية والتعليم العالي مؤتمر صحفي صباح الغد لإعلان نتائج قبول الجامعات السودانية 2019 الحكومية والخاصة.

نتيجة القبول جامعات السودان 2019

يبحث العديد من الطلبة والطالبات عن نتيجة قبول جامعات السودان 2019 خلال ساعات يوم الإثنين، يمكن لجميع الطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية التقديم الإلكتروني للجامعات والاستعلام عن نتائج القبول بجامعات السودان 2019 برقم الاستمارة لجميع الولايات.

روابط استخراج نتيجة القبول بالجامعات الحكومية والخاصة 2019

خلال ساعات الصباح سيتم عقد مؤتمر صحفي لقادة ورؤساء الدولة لإعلان نتيجة القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بالسودان 2019، سيتم سرد روابط استخراج نتيجة القبول بجامعات السودان عبر كل من موقع التقديم الإلكتروني برقم الاستمارة.

أضاف وكيل وزارة التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة محمد على البلة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الترتيبات الخاصة بنتيجة القبول بالجامعات السودان 2019، مشيرا أنه تم البدء في التقديم الإلكتروني في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي واستمرت عمليات التسجيل حتى يوم 25 يوليو.