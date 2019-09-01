نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس | نتائج ملاحق 3 ثانوي أزهري علمي وأدبي عبر بوابة الأزهر الإلكتروني

يترقب الآلاف من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الثانوي أزهري 2019 علمي وأدبي عبر روابط بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، حيث صرح مصدر مسئول من الأزهر الشريف باقتراب ظهور نتائج الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس والاسم لجميع الطلبة والطالبات خلال الأيام القليلة القادمة من الأسبوع الجاري، وأضاف أن جميع أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني انتهت مساء أمس وتتبقى أعمال الرصد والمراجعة والتجميع وحصر نسب النجاح لهذا العام للدور الثاني.







نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

لقد نوه وكيل الأزهر الشريف صالح عباس أن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019 مرت بشكل سليم دون تلقى أي شكاوى من الطلاب أو مدير اللجان الامتحانية وأن جميع الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وما زالت أعمال الكنترول مستمر حتى الآن دون تقصير من المعلمين لسرعة إنجاز نتائج ملاحق الثانوية الأزهرية 2019.







فور انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق والتجميع والرصد لامتحانات الصف الثالث الثانوي دور ثان أزهري 2019، سيتم إرسال جميع النتائج الخاصة بملاحق الثانوية الأزهرية 2019 إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف لاعتماد نتائج الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني ورفعها رسميا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو الخط الساخن.

روابط نتائج ملاحق الصف الثالث ثانوي أزهري 2019







خلال الأيام القادمة من الأسبوع الحالي سيتم إعلان نتيجة ملاحق الثانوية الأزهرية 2019 عبر الروابط الرسمية لبوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي والخط الساخن للأزهر وتطبيق الأزهر الإلكتروني ولحين إعلان النتائج رسميا يمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس عبر التعليقات ليتم الرد بالنتيجة فور ظهورها.