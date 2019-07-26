نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 والحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية

ينتهي طلاب الثانوية العامة المرحلة الألوى من تسجيل رغباتهم الساعة 7 اليوم الجمعة كفرصة أخيرة لجميع الطلبة والطالبات بعدما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يوما كاملا لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب في مختلف المحافظات.

ويسجل طلاب الثانوية العامة رغباتهم من خلال موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية من خلال معامل ومكاتب التنسيق المنتشرة في الجامعات المصرية في مختلف المحافظات المصرية أو من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بهم في المنازل، لكن كثير من الطلاب يفضلون تسجيل الرغبات في مكاتب التنسيق منعا للوقوع في الأخطاء.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالثانوية العامة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى في الثانوية العامة مختلف الشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي كالتالي: علمي علوم 398 درجة بنسبة 97.07% فأكثر، علمي رياضة 389.9 درجة بنسبة 95% فأكثر، وأدبي 328 درجة بنسبة 80%، بإجمالي عدد طلاب 30 ألف و 152 طالب علمي علوم و 14 ألف 690 طالب علمي رياضة، و143 ألف و 313 طالب وطالبة أدبي.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وعقب غلق باب تسجيل الرغبات الجمعة الساعة 7 مساء يعمل مسئولو تنسيق الثانوية العامة بوزارة التعليم العالي على تحليل رغبات الطلاب ومقارنتها باحتياجات كل كلية من الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها لتحديد نسبة القبول في كل كلية.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة بأقصى تقدير يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 لتنطلق بعدها أعمال تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 وفتح باب تسجيل الرغبات للطلاب.

مؤشرات القبول في الكليات العلمية والأدبية

من خلال أعداد الطلاب المتاح لهم تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى فإنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الطب حوالي 403 درجة بنسبة 98.3% ويكون الحد الأدنى للقبول في كلية طب الفم والأسنان 402.5 بنسبة 98.2%.

أما عن توقعات القبول في كليات الأدبي فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.5%، وكلية الإعلام بنسبة 95.5%، والألسن 95%، والآثار 92%.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام 2018/2019 ارتفعت عن العام الماضي 2017/2018، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة هذا العام 78.6% في حين أنها كانت العام الماضي 74%، والعام قبل الماضي 72%.