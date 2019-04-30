الآن| نتيجة نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية ودرجات الطلاب للفصل الدراسي الثاني

نظام نور يتيح نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمة للطلاب ولأولياء الأمور عبر نظام نور الي طور من أداء التعليم بشكل كبير في المملكة العربية السعودية وتطبيق خطة المملكة للتعليم 2030 حيث لكل طالب اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به وأيضا أولياء الامور لمتابعة الطلاب ومتابعة المراحل التعليمية والارشادات التي يقدمها نظام نور للطلاب وتقييمات المعلمين للطلاب ويتيح لأولياء الأمور التسجيل في الروضات ومتابعة الطلاب لجميع المراحل التعليمية عبر نظام نور .

نظام نور

أحد أهم أنظمة التعليم التي تقدمها المملكة العربية السعودية في ظل التقدم والتطور والتخلص من النظام الروتيني القديم وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور فيمكن للجميع معرفة كل ما يخص التعليم فقط من خلال موقع نظام نور العالمي .

الاستعلام عن نتائج الطلاب

استعلم عن نتائج الطلاب عبر الدخول الى موقع نتائج الطلاب من الرابط الرسمي لنتائج الطلاب

قم بالدخول الى الرابط الرسمي لنتائج الطلاب وأكتب رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق الخاص بك وستظهر لك النتيجة التي تبحث عنها وستكون لوحة التحكم مثل هذه النافذة

التسجيل لأولياء الأمور

يمكن لأولياء الأمور التسجيل عبر رابط تسجيل ولي الأمر

قم بالدخول الى رابط تسجيل ولي الأمر وستظهر لك هذه النافذة

قم بمليء الحقول الاجبارية لمعرفة كل ما يخص المراحل التعليمية في نظام نور ومعرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني.

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