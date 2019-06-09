“نتائج الثانوية العامة 2019″نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 التيرم الثاني برقم الجلوس والاسم جميع محافظات جمهورية مصر

نتائج أولي ثانوي لعام 2018-2019 الترم الثاني حيث بدأ جميع طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويليها نقع في انتظار ظهور نتيجة الامتحانات خلال الفترة القادمة، عقب بدأ المعلمون في تصحيح أوراق امتحانات الطلاب ومراجعتها، وسوف تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 مباشرة بعد أن يتم اعتمادها، فالجميع ينتظر ظهور النتائج بكافة المحافظات بفارغ الصبر سواء كان الطلاب أو أولياء الأمور.
نتيجة أولي ثانوي عام 2019 آخر العام بوابة فيتو
يتمكن جميع طلاب الصف من الحصول على نتيجة الترم الثاني لعام 2019 من خلال رقم الجلوس أو الاسم، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع وإدخال رقم جلوس امتحانات الطلاب كي يتمكن من معرفة درجات الامتحانات النهائية لهذا العام .
كيفية تسجيل دخول الطلاب على بوابة نتائج التعليم الأساسي
أولا: يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالثانوية العامة.
ثانياً: يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به والذي يوجد في شهادة ميلاد الممتحن.
ثالثاً: إدخال بعض البيانات كالصف الدراسي للطالب والسنة الدراسية
رابعاً: ظهور نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس
كما أنه من المتوقع أن تكون نسبة نجاح الطلاب لهذا العام مرتفعة عن العام السابق، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.
التعليقات
نتيجة تالته اعدادي
نتيجه الشهاده الأعداديه
أنا عايز النتجه وهذا رقم الجلوس ١٦٩٢٤
شيماء هاني عزت رقم الجلوس 146972
اميره سمير حسن رقم الجلوس 22679
الف مبروك
نتيجه الصف الثاني الاعدادي ترم ثاني مدرسه ام المؤمنين مركز مغاغه المنيا
محمدمحمود رقم الجلوس 127
فاصمه فريد رقم الجلوس 59
شريف السيد شوقي
محافظة المنوفيه
رقم الجلوس28546