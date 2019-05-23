نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 ” الآن ” برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 الترم الثاني لجميع الإدارات التعليمية منذ قليل، حيث وفى السيد محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني ظهر اليوم الخميس، وذلك بعدما تم إتمام جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات بجميع كشوف الطلاب، والتي سيتم رفعها إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية 2019، حيث طال إنتظار وترقب الطلاب لمعرفة درجات شهادة ثالثة إعدادي 2019 بالترم الثاني والتي سوف يتم حسم مصيرهم بالمراحل التعليمية القادمة، وسوف نتوفر بجميع رابط البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لمساعدة الطلاب على الحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية 2019

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وبقية محافظة جمهورية مصر العربية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من بضعة أيام، وعلى الفور كانت تتم جميع أعمال التصحيح لجميع الأمتحانات بمختلف المحافظات وذلك حت يتم الإنتهاء من إعمال الكنترول خلال أيام قليلة وتمكين الطلاب من التعرف على درجاتهم والحصول على بطاقة تأهلهم للثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

سيتم سرد رابط البوابة الإلكترونية لجميع محافظات الجمهورية القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والبحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف والسويس وكفر الشيخ وجميع المحافظات، ولكن فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ.