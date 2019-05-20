“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني برقم الجلوس 2019 “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” وزارة التربية والتعليم

تزيد عملية البحث عن نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” خلال الفترة الحالية نظراً لأهمية النتيجة لدي الطلاب والرغبة من أولياء الأمور في الاطمئنان علي نجاح أولادهم وانتقالهم إلي الصف الأول الثانوي، هذا وقد بدأت عمليه التصحيح داخل الإدارات التعليمية بجميع المحافظات ولا زال العمل جاري داخل الكنترول للانتهاء من عملية التصحيح وأجراء المراجعة النهائية علي الترصيد الخاص بالدرجات واليكم التفاصيل.

رابط ألاستعلام عن نتيجة ثالثة أعدادي ألترم الثاني 2019

يتم الدخول إلكترونياً علي الرابط المحدد من وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة الأتي: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.

يتم أدخال رقم الجلوس المحدد لكل طالب، ثم الضغط علي علي عرض النتيجة الخاصة بالدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس

يتم احتساب درجات “الصف الثالث الإعدادي” للترم الثاني علي مجموع درجات 140 يتم توزيعها علي المواد الأتية وهي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، ومادة العلوم، ولا يتم أحتساب درجات المواد الآتية وهي التربية الفنية، والتربية الدينية ويتم أحتساب النجاح فقط لهذه المواد دون أضافه الرصيد للمجموع، يتم ظهور النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم طبقا لكل محافظة، ومن يجد أية صعوبة في البحث عن النتيجة يقوم بترك رقم الجلوس في تعليق وسنبحث له عن تفاصيل النتيجة.

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