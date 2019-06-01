“بالاسم ورقم الجلوس” نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات “نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019

“نتيجة الشهادة الإعدادية” جميع المحافظات بموقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة 3 أعدادي ألترم الثاني جميع المحافظات 2019″ لجميع المحافظات عليها ضغط شديد بعمليات البحث عنها في محركات البحث في الفترة الحالية، فقد انتهت الامتحانات ووصلت بعض الشكاوى إلي بعض الإدارات التعليمية في عدد من المحافظات، عن صعوبة بعض أجزاء من الامتحانات مثل امتحان اللغة العربية في فقرة النحو، وامتحان الجبر والهندسة في طول الامتحان، ولكن لا داعي للقلق فسيتم توزيع درجات الأسئلة الصعبة علي جميع أجزاء الامتحان، ومن يرغب في معرفه الدرجات يرسل لنا في التعليقات الاسم ورقم الجلوس.